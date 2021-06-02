Юрист Сорока объяснила, грозит ли Протасевичу смертная казнь

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2 июня 2021, 12:59 Источник: РИА Новости

Роман Протасевич, фото: facebook.com/pr0tez/ globallookpress.com

Кандидат юридических наук, доцент Анна Сорока рассказала, грозит ли задержанному в Минске основателю признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канал Nexta Роману Протасевичу сметная казнь. Против него возбуждено уголовное дело в самопровозглашённой ЛНР.

«Смертная казнь на территории Луганской народной республики не предусмотрена. Хотя, конечно же, очень хотелось бы за определенные виды преступлений. Мы правовое государство, где приоритет существует прав и свобод человека, поэтому товарищ Протасевич может не беспокоиться, ему грозит справедливое судебное решение с абсолютно вменяемыми сроками, которые основываются на всех декларациях, конвенциях, которые защищают права и свободы человека, в том числе и осужденных лиц», - пояснила она.

Сорока отметила, что ЛНР является демократическим и правовым государством, поэтому здесь соблюдаются все нормы международного права, которые предписывают гуманное отношение к человеку. По ее словам, в республике проведут «адекватное и справедливое расследование», на основании которого будет вынесено решение суда.

«Министерство государственной безопасности ЛНР ведет уголовное дело по "геноциду", Генпрокуратура по "применению запрещенных средств и методов ведения войны" против жителей Донбасса, и в целом по развязыванию агрессивной войны», - уточнила юрист.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил следователей из Донбасса посетить Протасевича.

СМИ опубликовали новое видео с допроса.

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