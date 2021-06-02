Продовольственная «нефть»

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2 июня 2021, 12:21 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото из открытых источников

Как оказалось под тенью ковида мы поставили новый рекорд: наторговали продовольствием на 30 с лишним миллиардов долларов! Больше всего за кордон мы отправили зерна: 49 млн т зерна на $10 млрд. долларов.



Основным его покупателем по итогам года стала Турция: 9 млн тонн на 1,9 млрд. долл. Это позволило Турции загрузить свою мукомольную промышленность и стать крупнейшим мировым экспортером муки. Перепродав наши миллионы тонн с немалой маржой. Там, где страна могла бы заработать качеством, она берёт количеством. И вместо поставок на экспорт сельхозпродукции высокого передела мы гоним ту же сельскую нефть: зерно, рыбу, мясо в тушах.



Власть торопит: «пора кормить весь мир»! А между тем внутрироссийская инфляция за последние годы достигла 600%! Причем быстрее всего в цене растут именно продукты массового спроса. А бьет это по карману самых бедных: пенсионеров и многодетных.



В относительно стабильном 2018 г. Росстат провёл массовое исследование – как, что и сколько едят россияне. Оказалось, что 34, 3% расходов семей уходит на питание. Больше всего на еду тратят пенсионеры – 40, 6% и многодетные семьи – 38, 9%. Между тем во всём цивилизованном мире принято считать, что если средний человек тратит на покупку продовольствия примерно 20% своих доходов, то это правильно и ради такого соотношения стоимости еды и доходов граждан должно работать правительство. Если на продовольствие тратится больше 20%, но меньше 30%, то уровень экономической доступности продовольствия можно считать средним. Свыше одной трети, но менее 50% – высоким, а свыше 50% – критическим.



Кроме того, из исследования Росстата также выяснилось, что у 6, 4% многодетных семей еды просто недостаточно. То же самое у 6, 1% семей, состоящих из пенсионеров. То есть люди просто голодают. Сегодня ситуация только ухудшилась.



Кому выгоден рост экспорта? Ответ очевиден – иностранцам! Ведь весь процесс производства еды – от закупки семян, цыплят и поросят до их продажи населению – узурпирован офшорными и иностранными компаниями.



Любой бизнес направлен на максимальное извлечение прибыли. А иностранному или офшорному бизнесу ещё и плевать на развитие страны. Он просто выкачивает деньги.



Читатайте продовольственное расследование в свежем номере «АН».

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