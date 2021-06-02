Для пенсионеров изобрели специальный вид колбасы

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2 июня 2021, 12:15

В Донском государственном аграрном университете представили новый вид продукции для людей преклонного возраста. Уникальная колбаса, с грамотно подобранным составом ингредиентов и добавок, позволяет людям оставаться бодрыми и активными.



В состав входит растительное сырьё в виде муки из косточек винограда, гороха, семян тыквы. Такие компоненты обладают отличными геропротеторными свойствами. Мука из косточек винограда – это отличный оксидант, содержащий широкий набор кислот. Такая мука улучшает качество полуфабрикатов. В варёной колбасе также имеется зизифус. Это растение, произрастающее в южных регионах страны, имеющее широкий спектр положительных качеств. Оно улучшает работу сердца, обладает антибактериальными свойствами.



Помимо целебной колбасы в вузе разрабатывается целая линейка молочных блюд. При разработке продуктов для пожилых людей применяется ламинария. Учёные уже получили патент на производство блюд и продукции. Разработки вуза в ближайшее время будут внедрены в производство. Студентов учебного заведения охотно приглашают на работу мясные комбинаты.





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