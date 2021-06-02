В России выявили более 8,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

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2 июня 2021, 11:42

медики, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 090 249 человек. Темп прироста по стране составляет 0,17%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8 832 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1153 (13,1%) без клинических проявлений … 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 020 человек», - пояснили в ведомстве 2 июня.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2842, Санкт-Петербурге – 828, Московской области – 761, Ростовской области – 160 и Нижегородской области – 151.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции.

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