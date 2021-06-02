В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе

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2 июня 2021, 10:59

таблетки, фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России зарегистрировало 25 мая новый препарат для лечения и профилактики пневмонии. Об этом сообщили в среду, 2 июня, на сайте разработчика - Федерального медико-биологического агентства.

«Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавирусной инфекции», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, разработчики отметили, что «Лейтрагин» - это первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом.

«Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свертывающих свойств крови, которые являются основными причинами смертности при COVID-19», - уточнили они.

Время выздоровления пациентов, принимавших данный препарат, сокращалось до восьми суток по сравнению с 14 сутками у получавших стандартную терапию. Не зафиксировано ни одного смертельного исхода или случаев перехода заболевания в более тяжелую форму.

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