Бермудский треугольник кубанского правосудия

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2021, 10:25 Сергей СЕРГЕЕВ

Дольщики домов в микрорайоне Гидростроителей Краснодара пишут в различные инстанции, но пока это ни к чему не привело

В начале 2021 года Краснодарский край был признан безусловным лидером по количеству возбужденных дел о коррупции. Территория с населением чуть более пяти миллионов человек перещеголяла по этому показателю даже Москву. Благодаря чему за южным регионом закрепилась дурная слава едва ли не самого коррупционного региона страны?



У вас не возникает ощущения, что борьба с коррупцией в России приобретает странные очертания? С одной стороны, возбуждаются уголовные дела, гремят на всю страну скандал за скандалом, крупные чиновники, люди в погонах оказываются на скамье подсудимых. Но с другой — со всех сторон поступают сигналы, заставляющие полагать, что в судах, прокуратуре, полиции можно «решить» едва ли не любые дела — вопрос лишь в размере благодарности.

Особой локацией в этой общественной язве, разъедающей нашу страну, долгие годы считается Краснодарский край. В России сложился четкий стереотип, что на Кубани уровень кумовства и взяточничества чуть ли не самый высокий в России. Многие факты из нашей журналистской работы, дела, которые мы ведем, о которых пишем, прямо или косвенно подтверждают этот, увы, нелестный вывод.



Уроки прошлого не учат?

Казалось бы, переломным моментом для Кубани должна была стать трагедия в Кущевке. Но не стала. Конечно, были посадки и отставки тех, кто покрывал бандитов на местном уровне. Однако сильно ли это повлияло на ситуацию в целом?

Громкая история со свадьбой «золотой судьи» Хахалевой, последующей сменой руководства Краснодарского краевого суда тоже, казалось, грозила произвести революцию в судебной системе края. Хочется верить, что новый председатель Краснодарского краевого суда господин Шипилов, председатель Арбитражного суда Краснодарского края Егоров, председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа Захаров действительно делают всё, что от них зависит. А их подчиненные? А судьи в районных судах? Мощный поток жалоб на решения судов, поступающий с Кубани, мягко говоря, не способствует отбеливанию мантии краснодарской Фемиды.

В середине мая корреспонденты девяти разных СМИ присутствовали на одном из судебных заседаний в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа, к расследованию подключился даже Первый канал, командировав в столицу южного региона корреспондентов передачи «Человек и закон». Спор вновь шел с компанией «ТехноГарант», директором которой является господин Рекун — герой уже не одного выпуска нашей газеты (ранее мы публиковали открытое письмо дольщиков семи многоквартирных домов прокурору края с просьбой вернуть им тепло, которое «пустили налево»). Рекун стал главным героем и сюжета телеканала «РЕН ТВ» о брошенных кубанских дольщиках, вынужденных жить без тепла. В рамках упомянутого судебного спора истец рассказал корреспондентам о том, что арбитражные суды первых двух инстанций, не желая принимать представленные многочисленные доказательства, даже отказались удовлетворить основополагающие ходатайства об истребовании документов, свидетельствующих в пользу его позиции. В подобное федеральные СМИ просто отказались верить и решили лично присутствовать в суде кассационной инстанции. Казалось, что тройка судей Арбитражного суда Северо-Кавказского округа под председательством судьи Садовникова отправит дело на новое рассмотрение как минимум по причине нарушения процессуального законодательства, но увы и ах...

Судьи с невозмутимым лицом, выслушав стороны, подтвердили законность вынесенных ранее решений. Подобному выводу не сильно удивился только адвокат программы «Человек и закон», указав, что Краснодарский край сегодня является лидером по самым абсурдным судебным актам. В Москве даже появилась устойчивое выражение: «В связи со спецификой судов Краснодарского края никаких гарантий быть не может...»

Это что, Кубань уже стала отдельным государством, на которое не распространяются нормы принятых Российской Федерацией законов? Получается, что уровень судебной автономии от закона в крае настолько высок, что уже прославил регион на всю страну?

А может, как раз поэтому в мае текущего года Генпрокуратура сообщила о том, что Краснодарский край занял первое место в России по числу возбужденных уголовных дел о коррупции? Количество дел в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года возросло почти втрое — с сорока семи до ста двадцати одного. Это восьмая (!) часть всех подобных преступлений в России. Для сравнения: в Москве таких дел возбуждено сто семь.

То, что стали больше расследовать, хорошо. Но и это в корне проблемы не решает. Потому что высокий уровень коррупции — это только часть проблемы, вторая половина которой — сам подход к работе. Полицейский, привыкший трясти бизнес, в свободное от правонарушений время не станет ревностно следить за соблюдением законности. Судья, принимающий неправосудное решение, не поставит закон во главу угла в другом деле, за рассмотрение которого левых доходов ему не светит.

Им это уже не интересно.

Если нет взятки, то есть безразличие, нежелание вникать и разбирать дела по справедливости, тратить время и силы, которые можно направить на решение собственных финансовых проблем.



Кто подставляет кубанского губернатора?

Мы уже не раз писали о ситуации, сложившейся в столице южного региона — Краснодаре. В данном случае пострадавшими оказались даже не единицы, а тысячи людей. По выходе публикаций отправлялись запросы в самые разные инстанции, журналисты били во все колокола. Толку почти никакого. А ведь речь идет ни много ни мало о трех тысячах семей дольщиков, которые рискуют оказаться без тепла в кубанскую зиму, не такую уж и ласковую.

В апреле мы командировали нашего корреспондента в Краснодар, где в местном микрорайоне Гидростроителей, по ул. Писателя Знаменского, 9, проходило собрание дольщиков семи многоэтажных домов. Сдача домов в эксплуатацию, и без того задержавшаяся, снова рискует затянуться на неопределенный период. При этом все строительные работы практически завершены, сдача домов запланирована на июнь, подключены все коммуникации, кроме тепловых сетей. Необходимые для подключения инженерные сети есть, а вот тепла нет. Складывается ощущение, что происходит это из-за нежелания или попытки заработать на ситуации совершенно конкретных лиц.

Известно, к примеру, что теплоснабжающая компания «ТехноГарант» без согласования с Краснодарской ТЭЦ раздала зарезервированные для этих самых семи домов тепловые мощности другим застройщикам. По некоторым подсчетам речь может идти о 46 гигакалориях — этой мощности достаточно для теплоснабжения двадцати пяти двухсотквартирных жилых домов!

Факт неправомерных действий ООО «ТехноГарант» подтвержден краевой прокуратурой, Краснодарской ТЭЦ, администрацией кубанской столицы. Вопрос не раз обсуждался на планерках в органах власти города и региона. Иными словами, со стороны может показаться, что власть пытается решить проблему, да вот только никаких реальных результатов за несколько лет так и не видно.

Мы бы еще поняли, если бы речь шла о каком-то другом субъекте федерации и о каком-то другом вопросе. Но для Кубани проблема обманутых дольщиков, можно сказать, принципиальная! Именно здесь несколько лет назад их оказались десятки тысяч — больше, чем в любом другом месте в России. И не нужно много соображать, чтобы прийти к выводу: такая ситуация могла возникнуть только при попустительстве людей из власти и длительном игнорировании проблемы.

И ведь сколько сил в конечном итоге было брошено на то, чтобы закрыть вопрос! Глава Краснодарского края, его первый зам, помнится, лично гарантировали, что новые обманутые дольщики не появятся. Но это вот-вот произойдет! Сегодня задержка сдачи домов в Краснодаре, в микрорайоне Гидростроителей, на наш взгляд, может случиться только из-за отсутствия принципиальной позиции властей по данному вопросу. Впрочем, в случае с югом России никогда нельзя исключать и еще одно предположение: прочные коррупционные связи кого-то из значимых представителей власти с виновником ситуации.

Неужели у работников мэрии, прокуратуры, других причастных ведомств не возникает ощущения, что они подставляют того, кто давал обещание не допустить появления новых обманутых дольщиков?



Госсобственность на пятьдесят миллионов продали за 223 тысячи

То, каким образом у ООО «ТехноГарант» оказались тепловые сети в микрорайоне Гидростроителей, тема для отдельного разговора. Известно, что прокладка инфраструктуры на этом участке была начата в начале двухтысячных годов компанией «Кубанькапстрой» для обеспечения строительства жилья военнослужащих по заказу Минобороны РФ. Длина участка составила 1,3 километра, государство вложило в его создание 49 млн рублей.

В дальнейшем компания продолжила прокладку сетей в микрорайоне уже за свой счет. Часть участков позже перешла в аренду ООО «ТехноГарант» по договору субаренды со специально созданным оператором — ООО «ЭкоСервис». Сейчас законность сделок оспаривается в судах, но в данном случае важно не это. Интересно другое: каким-то образом во владении ООО «ТехноГарант» оказались не только бывшие сети «Кубанькапстроя», но и тот самый участок, что построили на бюджетные деньги по заказу Минобороны.

Из документов следует, что право собственности на этот участок было зарегистрировано в 2018 году по заявлению ООО «РемСтройСервис» и техническому плану сооружения, который был изготовлен заявителем на основании проектной документации теплотрассы. При этом прокуратурой уже установлено, что оснований для государственной регистрации права собственности за ООО «РемСтройСервис» предоставлено не было. И тем не менее регистрационные органы Кубани это право за ним зарегистрировали. На государственное имущество стоимостью 50 млн рублей, господа!

Более того, в наше распоряжение попало письмо Прокуратуры Карасунского округа Краснодара от 02.12.2020 за подписью заместителя прокурора округа. В нем сообщается, что в ходе проверки установлено: «21.06.2018 года ООО „РемСтройСервис”... заключило с ООО „Техногарант”... договор купли-продажи №37, согласно которому тепловая сеть, построенная за счет средств Министерства обороны РФ, объединенная с другой тепловой сетью под единым кадастровым номером... продана за 223000 рублей ООО „ТехноГарант”».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», на дату указанной сделки учредителем и директором ООО «РемСтройСервис» был Геннадий Ламзаки, давний товарищ и одновременно подчиненный нынешнего директора ООО «ТехноГарант» господина Рекуна. Если верить этой информации, то участники сделок вряд ли не понимали, что происходит.

Мы, конечно, не суд и не полиция, но нам кажется, что для подобных манипуляций существует целая группа определений в УК РФ. С 2020 года вся эта информация бродит по коридорам кубанских прокуратуры и МВД. Назначаются проверки. Но до настоящего момента дальше указанного выше письма дело так и не пошло. Интересно, почему никто ничего не предпринимает, чтобы дать правовую оценку действиям Ламзаки и Рекуна, а также вернуть имущество стоимостью 50 млн рублей государству? Ответ напрашивается сам собой...



Пятьдесят три подделки документов

За другими примерами того, как работают судебные и правоохранительные органы в Краснодарском крае, тоже далеко ходить не надо. По одному из проблемных домов на ул. Писателя Знаменского, 9, уже несколько лет идут судебные споры и пишутся заявления в полицию. Подробно мы рассказывали об этом в статье «Правосудие с завязанными глазами» в январе этого года. Напомним, что между застройщиком домов — компанией «Кубанькапстрой» — и генеральным подрядчиком — ООО «АЯКС Девелопмент» (позже, когда фирма и ее руководство оказались фигурантами уголовных дел, она переименовалась в «А-Девелопмент») — существовали договорные отношения. По ним генподрядчик строил за свой счет жилье, а оплату от собственника участка (он же застройщик) получал квартирами, передаваемыми ему по специально оговоренной схеме. Впоследствии застройщик посчитал, что работы ведутся с нарушениями, и постарался договорные отношения прекратить, подав соответствующие иски в суды.

Тут-то и выяснилось, что часть квартир, которые, как считали в ООО «Кубанькапстрой», генподрядчику не передавались, последним были перепроданы по сомнительным документам и находятся во владении физическими лицами. При этом было установлено, что для регистрации перехода права требования по договорам долевого участия представители «А-Девелопмента» предъявляли в Росреестре копии справок о якобы отсутствии финансовых претензий по этим объектам со стороны «Кубанькапстроя». Однако три экспертизы, в том числе ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ», говорят о том, что на справках подделана подпись руководителя «Кубанькапстроя» В. Артуганова, а печать либо точно подделана (две экспертизы), либо вызывает большие сомнения (одна экспертиза). Всего эксперты выдали заключение о поддельности 53 документов! И при таких-то доказательствах суды общей юрисдикции становятся на сторону «А-Девелопмента»...

После публикации в «Аргументах недели» и нашего обращения в Верховный Суд РФ тот истребовал дело для изучения. Теперь появились реальные основания надеяться на то, что всем его обстоятельствам будет дана верная юридическая оценка.

Ну ладно суды, а что правоохранительные органы замечательного южного региона? Ведь подделка документов — уголовно наказуемое деяние. Но и здесь складывается ощущение, что кубанская правоохранительная система то ли слишком ленива, то ли кем-то замотивирована. Данные эпизоды, правда, рассматриваются в рамках общего уголовного дела в отношении бывшего руководителя «АЯКС Девелопмента» Федорова, на которого повесили едва ли ни все грехи ныне переименованной компании. Господин Федоров нынче скрывается от правосудия, утверждая, что его сделали козлом отпущения. Но ООО «Кубанькапстрой», потерявшее из-за описанных выше манипуляций с квартирами не один десяток млн рублей, почему-то даже не включено в число потерпевших. Более того, расследование дела годами практически не движется.



Угроза национальной безопасности

Описанная выше история с «неприкасаемым» главным героем лишь одна из многих, происходивших и происходящих сейчас в Краснодарском крае. Увы, она, как нам кажется, является наглядным примером того, как порой работает ставшее притчей во языцех кубанское правосудие. С одной стороны, в таких случаях всегда обидно за судей, следователей, прокуроров, добросовестно исполняющих свою работу. А они есть, их немало, и мы это знаем. Но о чистоте мундира судят не по площади чистых мест, а по пятнам.

Что с этим всем делать? Вряд ли мы вправе что-либо советовать руководству упомянутых в статье государственных структур или тех лиц, что стоят над ними. Но о проблеме говорить обязаны. В конце концов, речь в каком-то смысле идет о национальной безопасности. Ведь каждый такой эпизод — это прежде всего удар по доверию к государству, угроза стабильности российского общества.

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