Правосудие с завязанными глазами

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2021, 19:25 [ «Аргументы Недели», Сергей СЕРГЕЕВ ]

Фото: cоцсети

ООО «Кубанькапстрой» уже четыре года не может добиться в судах и правоохранительных органах ответа на вопрос, правомерно ли ООО «А-Девелопмент» завладело рядом квартир в доме по ул. Писателя Знаменского, 9, что в Краснодаре? Фемида не обращает внимания ни на почерковедческие экспертизы, ни на выводы других судов, которые должны были бы иметь преюдициальное значение, ни на условия договоров между двумя организациями. А правоохранительные органы шлют отписку за отпиской, не признавая общество, потерявшее десятки миллионов рублей, пострадавшим по уголовному делу.

Одна надежда — на Верховный Суд

Судебная система в РФ порой оказывается настолько запутанной и противоречивой, что в какой-то момент единственной надеждой для участников судебных процессов на то, что их дело будет тщательно и всесторонне изучено, остается Верховный Суд. Однако, хотя многие процессы проигравшая сторона доводит до высшей судебной инстанции, до коллегии доходят далеко не все заявления, поступающие в Верховный суд РФ. Иными словами, если первая, апелляционная и кассационная инстанции пройдены, скорее всего, заявителю ничего не светит.

Невозможно не замечать, что сложность российского законодательства дает обширные возможности подогнать под законодательную базу едва ли не любое решение. Порой вердикты выносятся не столько на основании четкой правовой нормы, сколько исходя из личной позиции судьи. Грани, как правило, размыты, а закон, чтобы свое решение обосновать, находится легко.

Судебные документы иногда настолько запутанны, что в плевелах юридических терминов и ссылок теряется зерно здравого смысла. В ходе процесса на вполне законных основаниях белое может стать черным, а черное — белым.

Дело, о котором речь пойдет ниже, на наш взгляд, относится как раз к таковым.

Мы не утверждаем, что правы, делая те или иные предположения. Цель статьи — обратить внимание на ряд имеющихся в данном деле нестыковок и, как нам кажется, юридических подмен. А правоохранительных органов — на необходимость разобраться с некими действиями, по нашему мнению, укладывающимися в определенную схему, и дать ей правовую оценку.

Проект в сложных условиях

В 2014 году две известные в Краснодарском крае компании — ООО «Кубанькапстрой» и ООО «АЯКС-Девелопмент» (позже переименовалось в «А-Девелопмент — Прим. авт.) заключили договор о совместной реализации проекта строительства 22-этажного 420-квартирного дома, литера 16, на ул. Писателя Знаменского, 9, в Краснодаре. «Кубанькапстрою» принадлежал земельный участок площадью более двух тысяч квадратных метров. До этого случая компания сама выступала в качестве инвестора и сама реализовывала свои проекты. Однако 2014 год, как все помнят, был непростым, и потому она решилась по предложению ООО «АЯКС-Девелопмент» на изменение договорных отношений. Со стороны застройщика — «Кубанькапстроя» в проект был вложен сам земельный участок и все разрешительные документы, со стороны инвестора — «АЯКС-Девелопмента» должно было вестись финансирование работ, общую стоимость которых на этапе подписания договоров оценили в 518 млн рублей. Застройщик обязался по результатам строительства передать инвестору чуть более семидесяти процентов всей площади помещений в доме. Генподрядчика по условиям соглашения выбрал инвестор — им стало ООО «Строительная компания „Стройстиль”» (процедура банкротства общества начата в 2016 году).

Еще одна немаловажная деталь: генеральным директором ООО «АЯКС-Девелопмент» на тот момент был известный в Краснодаре гражданин Федоров, чье имя позднее стало регулярно фигурировать в многочисленных скандалах с обманутыми дольщиками. Сегодня его разыскивают как обвиняемого по уголовному делу как раз в связи с многочисленными сомнительными действиями на рынке строительства жилья.

Как рассказывают в «Кубанькапстрое», «АЯКС-Девелопмент» финансировал строительство, которое вела СК «Стройстиль», покупку материалов и оборудования у других компаний, а вместо денег за это получал от «Кубанькапстроя» квартиры по договорам долевого участия. В качестве меры контроля на данном направлении соглашениями было предусмотрено, что финансирование строительства будет вестись инвестором только на основании письменных обращений ООО «Кубанькапстрой». Кроме того, ООО «Кубанькапстрой» и «АЯКС-Девелопмент» будут ежемесячно производить сверку объемов выполненных работ, на основании чего застройщик будет передавать инвестору соразмерную выполненному объему долю квартир в доме, при этом подтверждая документально, что права требований по квартирам перешли к ООО «АЯКС-Девелопмент», финансовых претензий к нему застройщик не имеет. В свою очередь инвестор продавал квартиры уже конечным приобретателям, переуступая им по договорам цессии права требований на жилье после ввода дома в эксплуатацию.

Поворот на повороте

В 2014 году между ООО «Кубанькапстрой» и ООО «АЯКС-Девелопмент» было заключено два спорных договора долевого участия — на пятьдесят (73,4 млн рублей) и на двадцать квартир (31,7 млн рублей), погасить стоимость которых инвестор имел право как деньгами, так и путем оплаты выполненных строительных работ, подтвержденных застройщиком. Кроме того, учредители и руководители ООО «АЯКС-Девелопмент» — Федоров, Кутченко, Левада, Шаповалов — также выступали дольщиками строительства, но уже как физические лица, и с ними тоже подписывались договоры долевого участия. И вот тут начинается самое интересное.

Как утверждает ООО «Кубанькапстрой» в исковых заявлениях, «АЯКС-Девелопмент» по части квартир в рамках спорных договоров оплату деньгами не производил, строительные работы выполнялись с нарушением графика (сроки сдачи дома в эксплуатацию были серьезно сдвинуты), но при этом квартиры продавались третьим лицам! В 2016 году застройщик постарался расторгнуть договор с инвестором. Он подал иск в арбитражный суд, однако к моменту разбирательства через серию сделок по уступке прав большая часть спорного жилья уже была продана. Квартиры перешли к покупателям-физлицам, которые законом воспринимаются уже как добросовестные приобретатели, что серьезно усложняет любые действия. Спорить с ними в арбитраже нельзя, ведь здесь рассматриваются только ситуации, касающиеся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате в апелляционной инстанции арбитражного суда «Кубанькапстрою» удается «отбить» лишь шесть квартир, которые оппонент, на тот момент сменивший название на «А-Девелопмент», еще не успел перепродать. Однако суд отметил, что для установления истины необходимо рассматривать договорные отношения между компаниями не только в части, касающейся этих шести квартир, но и в целом. И дал подробный расклад ситуации.

В частности, отметил странную путаницу в действиях ООО «А-Девелопмент», которая, как нам кажется, могла быть создана намеренно. Так, имея незакрытые долговые обязательства по ранее заключенным договорам долевого участия (ДДУ), общество после внесения денег на счета «Кубанькапстроя» в лице генерального директора ООО «А-Девелопмент» Федорова дополнительными распоряжениями меняет назначения платежей: вместо погашения обязательств по спорным ДДУ между юридическими лицами просит отнести деньги в счет погашения договоров с ним, Федоровым, и учредителями «А-Девелопмента» (Левада, Кутченко, Шаповаловым).

Отметим, что закон не запрещает организации вносить деньги по договорам физических лиц, в том числе сторонних. Поэтому поручения Федорова как генерального директора «А-Девелопмента» для ООО «Кубанькапстрой» являлись прямым указанием к действию.

В результате из общей суммы по двум договорам в 105,2 млн рублей, как доказывает в судах «Кубанькапстрой», остались неоплаченными 39,6 млн рублей.

Экспертизы побоку?

Возникает вопрос: могло ли ООО «А-Девелопмент» продать гражданам жилье, если ООО «Кубанькапстрой» не подписывало справок об отсутствии финансовых претензий по каждой конкретной квартире? Ведь такую справку необходимо было подавать при регистрации перехода прав требований в Росреестре. Как оказалось, в Росреестр «А-Девелопментом» справки подавались! Но вот загвоздка: директор ООО «Кубанькапстрой» Артуганов утверждает, что он их не выдавал и не подписывал...

Нетрудно догадаться, что вопрос о подлинности подписей в данном деле становится краеугольным. Если они подлинные и руководитель «Кубанькапстроя» лукавит, больше вопросов нет — правда на стороне «А-Девелопмента» со товарищи. Но если подписи и печати на справках подделаны, то это, на наш взгляд, однозначно должно вести к расторжению договоров долевого участия, возвращению квартир застройщику и наступлению обязательств «А-Девелопмента» перед конечными покупателями жилья — физическими лицами или как минимум к возникновению у «А-Девелопмента» обязанности по оплате стоимости этих квартир. В плане уголовном, как нам кажется, также необходимо рассматривать вопрос о квалификации данного деяния, устанавливать причастных и их роль, проводить проверки и прочие следственные действия. А поскольку квартиры в собственность «Кубанькапстроя» так и не возвращены до сих пор, статус организации как одного из потерпевших, казалось бы, сомнения вызывать не может.

Но что же происходит на самом деле?

Существует три экспертизы, проведенные очень солидными учреждениями, в том числе ФБУ «Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ». Все три однозначно утверждают, что подпись Артуганова на справках является поддельной. Две говорят о том, что печать на справках также поддельная, еще одна экспертиза склоняется к тому же выводу с оговоркой, что качество изображения печати не дает возможности утверждать этого категорично, поскольку анализ выполнялся по фотокопиям, а не по подлинникам документов. Куда же делись оригиналы в столь важном деле на десятки миллионов рублей? «А-Девелопмент» их не представил. В распоряжении суда, оппонентов, экспертов имеются лишь ксерокопии справок, которые были представлены сотрудниками компании-инвестора при подаче документов о переуступке прав требований на квартиры покупателям-физлицам в Росреестр.

Очевидного не замечают

А что же с судебными разбирательствами?

Здесь всё совсем интересно. Как мы уже говорили, апелляционная инстанция арбитражного суда установила ряд важных для разбирательства фактов. В частности, что по большей части средств, которые, как утверждает «А-Девелопмент», были выплачены по спорным договорам, генеральный директор Д. В. Федоров изменил назначение платежа с погашения долга ООО «А-Девелопмент» на погашение долга физических лиц: В. Ливады, Д. Федорова, А. Кутченко, А. Шаповалова. Не является секретом и то, что лица эти являлись учредителями «А-Девелопмента» и других аффилированных с обществом компаний.

Таким образом, судьи установили, что «А-Девелопмент» не закрыл долги перед ООО «Кубанькапстрой» на сумму 31,7 млн рублей по двум ДДУ. И кроме того, судьи вернули «Кубанькапстрою» шесть спорных квартир, которые не были переуступлены третьим лицам.

По идее, для последующих судов выводы апелляции арбитража должны были иметь преюдициальное значение. То есть ничего доказывать уже не надо, к доказанному судом ранее нужно относиться как к аксиоме. Однако Советский и Октябрьский суды общей юрисдикции (в лице судей Канаревой и Чабана), куда, будучи физлицами, предсказуемо обратились конечные покупатели квартир с требованием признать за ними право требования на спорную недвижимость, посчитали по-другому. Установленный ранее факт неоплаты долга в расчет не приняли, сославшись на то, что истцы-физлица не принимали участия в арбитражном процессе. На этом основании суд счел, что доказанные отношения между застройщиком и инвестором по спорным квартирам к данному разбирательству не относятся.

Результаты экспертизы, подтвердившей, что подписи Артуганова на справках об отсутствии финансовых претензий были подделаны, также, по всей видимости, не замечены судьями. Мол, заявление Артуганова о том, что он ничего не подписывал, вообще не имеет никакого значения, поскольку... «А-Девелопмент» рассчитался с генподрядчиком ООО «СК „Стройстиль”» за строительные работы. При этом соглашения, в которых черным по белому прописана как необходимость наличия письменных обращений ООО «Кубанькапстрой» для финансирования строительства, так и обязанность ООО «АЯКС-Девелопмент» проводить ежемесячные сверки объемов выполненных работ, складывается такое ощущение, суд во внимание тоже не принимает. А ведь соглашениями предусмотрено, что, пока не сверили и не подписали справку об отсутствии финансовых претензий, недвижимость остается за «Кубанькапстроем».

Впоследствии было проведено еще две экспертизы, которые также признали справки подделками. Вопрос об их подлинности, на наш взгляд, едва ли не самый важный в этом деле. Однако на сегодня результаты экспертиз не привели к повороту в деле.

А в решении, к примеру, Советского районного суда Краснодара от 2018 года судья Канарева справки однозначно называет подлинными, а к представленным «Кубанькапстроем» возражениям и документам относится критически.

Удивительно и то, что суды общей юрисдикции раз за разом утверждают, что ООО «Кубанькапстрой» по каким-то непонятным причинам должно было знать о целом ряде эпизодов во взаимоотношениях ООО «А-Девелопмент» с покупателями-физлицами. О переуступке прав, к примеру. На основании чего делаются эти выводы, непонятно.

К примеру, в одном из решений говорится, что ООО «Кубанькапстрой» и вовсе не имело права принимать к сведению письма Д. Федорова об изменении назначения платежей, поскольку работники общества должны были догадаться, что тот злоупотребляет правом в личных целях. Как и почему в «Кубанькапстрое» должны были понять, что легитимный на тот момент руководитель делает «что-то не то» и на каких основаниях они должны были ему отказывать, суд не объясняет. Должны были — и всё!

Что любопытно, в Октябрьском районном суде работает судья А. В. Кутченко, а одним из учредителей ООО «А-Девелопмент» является А. Г. Кутченко. СМИ в своих публикациях связывают этих людей между собой родственными связями (https://golos-kubani.ru/sgovor-sudej-chinovnikov-i-rieltorov-pozvolil-ukrast-iz-byudzheta-krasnodara-okolo-9-mlrd-rub). Якобы судья является племянником известного предпринимателя.

Интересен и еще один момент. В первую очередь для защиты своих прав ООО «Кубанькапстрой» обратилось в арбитражный суд, поскольку речь шла о взаимоотношениях между юридическими лицами. Произошло это в 2016 году. Рассмотрение разных аспектов этих взаимоотношений продолжалось в том числе и в 2020 году. Гражданский кодекс предусматривает, что течение срока исковой давности приостанавливается, если истец пытался доказать свою правоту по данным обстоятельствам в других судебных процессах. Но суды общей юрисдикции как-то очень выборочно отнеслись к этому вопросу, отметив, что приостановка произошла только на одиннадцать месяцев, и почему-то опять не заметив всех остальных этапов разбирательств.

После того как разбирательства по искам физических лиц к ООО «Кубанькапстрой» в общей юрисдикции были завершены признанием права физлиц на получение спорных квартир, компания подала иск о взыскании стоимости этого имущества с ООО «А-Девелопмент». Ведь ранее уже состоялось решение, имевшее преюдициальную силу, согласно которому свои обязательства перед ООО «Кубанькапстрой» ООО «А-Девелопмент» не выполнило. Но та же арбитражная инстанция в удовлетворении этих требований на сей раз внезапно отказала! Основание — пропуск срока исковой давности.

Сейчас ООО «Кубанькапстрой» готовит жалобу в Верховный Суд РФ на постановление кассационной инстанции — Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, которым исковые требования общества о взыскании с ООО «А-Девелопмент» 30,3 млн рублей за неисполнение обязательств по упомянутым выше договорам долевого участия были отклонены.

Нам не совсем ясно, почему арбитражный суд в этом деле посчитал, что срок исковой давности пропущен и что оплата по спорным договорам всё же была произведена. По сути, как мы поняли выводы служителей Фемиды, их можно свести к следующим утверждениям. Раз вопрос о правах на спорные квартиры в доме по ул. Писателя Знаменского, 9, рассматривается по иску физических лиц к ООО «Кубанькапстрой», а не наоборот и в процессе рассмотрения компания своевременно не подала встречных исков, то она и не считала, что ее права нарушены. То, что ранее уже было принято решение, подтверждавшее факт нарушения права, а суды общей юрисдикции отказали ему в преюдициальности по сомнительным, на наш взгляд, причинам, учтено не было.

При этом возникает вопрос: а если бы таковые иски подавались, разве суд не имел бы основания отклонить их по той причине, что в настоящий момент уже рассматриваются дела с аналогичным предметом иска — признанием права на получение спорных квартиры? А если это так, выходит, общество должно было ждать вынесения окончательного решения в суде общей юрисдикции, прежде чем подавать иск в суд арбитражный.

«Заклятие утроения»

Есть еще одно очень важное обстоятельство, которое проистекает, по нашему мнению, исключительно из возможностей в российской судебной системе толковать право так, как выгодно одной из сторон.

Арбитражный суд говорит ООО «Кубанькапстрой», что считать деньги, внесенные ООО «А-Девелопмент», следует в счет оплаты по договорам, заключенным с учредителями компании и ее генеральным директором. Таким образом, признаётся, что оплачены были квартиры, приобретенные вышеупомянутыми лицами за счет средств ООО «А-Девелопмент», но лично для этих самых лиц. При этом суды общей юрисдикции говорят, что эти же деньги являются оплатой по договорам «Кубанькапстроя», заключенным с ООО «А-Девелопмент».

В результате получается, что есть в целом противоречивые судебные решения, каждое из которых по отдельности дает основания выигравшей стороне требовать данные квартиры с застройщика. И выходит, что оплачены были все спорные квартиры — как по договору с компанией, так и по договору с физлицами — ее учредителями и руководителем. Но по факту-то оплата была проведена только один раз!

Более того, физлица, перекупившие квартиры как у ООО «А-Девелопмент», так и у физлиц — его учредителей и директора, сейчас взыскивают с ООО «Кубанькапстрой» пени за нарушения сроков строительства. И теперь застройщик должен не только отдать всем квартиры, но к тому же еще и выплатить пени! А кроме того — уплатить налоги даже за те квартиры, что отдаются бесплатно!

Куда уж тут «заклятию удвоения» из романа Джоанн Роулинг о Гарри Поттере! Здесь каким-то волшебным юридическим образом, благодаря взмахам судейских молотков, на пустом месте и без всяких оснований обязательства «Кубанькапстроя» не удваиваются, а утраиваются...

Наследие «смутных времен»?

Странных, если не сказать предвзятых моментов в этом деле хватает — даже помимо всего перечисленного.

Несмотря на очевидное, по нашему мнению, пренебрежение основными аспектами договоренностей между участниками строительства, доказательствами возможной фальсификации документов и т. д. и т. п., решения против «Кубанькапстроя» устояли в вышестоящих инстанциях.

Почему это произошло? Рискнем предположить, что разгадка может крыться в том непростом времени, в которое рассматривались все эти дела. Это был период скандально известной «золотой судьи» Хахалевой и ее руководителя Чернова. Как рассказывают участники многочисленных процессов, результаты которых очень хочется назвать вопиющими, тогда и не такое принимали...

Но судебная система такова, что сегодня единственную надежду на принятие взвешенного решения с действительным и непредвзятым анализом всей доказательной базы может дать только соответствующий вердикт Верховного Суда РФ. В конечном счете кто, как не высшая судебная инстанция, может решить спор, по которому суды общей юрисдикции выносят одни решения, а арбитражные суды — противоположные? Именно Верховный Суд объединяет арбитраж и общую юрисдикцию, именно он, надеемся, найдет время разобраться в запутанной ситуации.

Пострадавшие, но не потерпевшие

И последнее. Многочисленные обращения ООО «Кубанькапстрой» в течение четырех лет в правоохранительные органы пока ни к чему не привели. Да, существует дело Федорова, которого обвиняют чуть ли не во всех «криминальных» эпизодах, связанных с деятельностью ООО «АЯКС-Девелопмент» и других организаций, входивших в небезызвестную группу компаний «АЯКС». Но почему-то прокуратура и следственные органы не считают, что общество, лишившееся квартир на десятки миллионов рублей, является потерпевшей стороной, и в настоящее время ООО «Кубанькапстрой» проходит только свидетелем по данному делу.

При этом потерпевшими почему-то считаются те самые физлица, купившие в «А-Девелопменте» квартиры по договорам цессии, чье право на жилье подтверждено судами, а само жилье существует физически и вскоре будет введено в эксплуатацию. Почему при этом правоохранительные органы не признают потерпевшим ООО «Кубанькапстрой», которое фактически лишилось квартир на 30,3 млн рублей, остается загадкой.

Почему-то не влияют на процесс и выводы экспертиз о подделке подписей неустановленными лицами, хотя это признано в том числе учреждением, входящим в структуру самого Минюста! Разве подделка подписей уже перестала быть преступлением, а организация, потерявшая в результате баснословные деньги, не является на этом основании потерпевшей?

Почему же на запросы «Кубанькапстроя» приходят одни отписки?

Просим считать данную публикацию официальным запросом в органы прокуратуры, МВД РФ, СК РФ. Также копии статьи будут направлены в Верховный Суд РФ с просьбой внимательно отнестись к данному делу.