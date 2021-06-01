Сергунина: Детские технопарки Москвы подготовили программу на летние каникулы

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2021, 12:30

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщается, что десять столичных детских технопарков в период летних каникул организуют для школьников курсы и образовательные смены, посвященные робототехнике, программированию, 3D-проектированию и другим направлениям.



«На каникулах у ребят много свободного времени, и они с двойной энергией берутся за интересные для себя направления. Прошлым летом к программам обучения в детских технопарках присоединились более 7 тыс. слушателей. Для них это возможность погрузиться в мир передовых технологий, почувствовать себя исследователем и конструктором, вместе с педагогами разработать и собрать собственные модели реальных устройств», - отметила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Детский технопарк «Мосгормаш» проведет для школьников от 14 лет интенсивные четырехдневные экспресс-курсы по естественно-научным или инженерным дисциплинам. Занятия будут проходить еженедельно до 27 августа. Так, участники курса «Шаг за шагом от идеи до собственного виртуального мира» создадут виртуальные миры на игровых движках Unity или Unreal Engine. На экспресс-курсе «Бинарный поиск - математические алгоритмы в современном программировании» школьники познакомятся с математическим программированием, основами синтаксиса языка С++ и основными математическими моделями, используемыми в программировании. Курс «Через тернии к звездам» будет посвящен созданию модели ракеты и ее запуску.



Кроме того, на экспресс-курсе по направлению «Геоинформатика» участникам расскажут, как устроены современные карты, каким образом на них добавляются новые объекты, строятся маршруты общественного транспорта и планируется городское благоустройство. Также они попробуют создать собственную карту. Курс «Складской робот: настоящее Amazon, будущее для остальных» познакомит детей с историей робототехники и первых роботов. С помощью курса «Создай невероятную 3D-модель для печати на 3D-принтере» школьники научатся делать модели окружающих вещей с собственным дизайном.



«В детском технопарке «Москва» школьникам также предлагают пройти несколько экспресс-курсов. Занятия в рамках направления «Наномир» помогут сформировать представление о нанотехнологиях. На курсе «Дизайн-мышление. Все инструменты в программе одного курса» можно будет узнать все о промышленном дизайне. Слушатели пройдут все этапы проектирования, научатся генерировать идеи с помощью различных методик, изучат основы двухмерной графики и трехмерного моделирования», - говорится в материале столичной пресс-службы.



На занятиях «Современный умный дом» участники будут задавать режимы работы «умного» дома с помощью контроллера Arduino, а курс «Дроны будущего» посвящен строению типовых квадрокоптеров, принципам управления ими и программированию c использованием языка Python. В рамках курса «Смарт-системы и робототехника в повседневном мире» слушатели узнают, как работают различные устройства - от светодиода до полноценной робототехнической системы. Кроме того, школьников научат разрабатывать и создавать их самостоятельно. Курс Hi-tech for teen познакомит с востребованными на рынке техническими профессиями и базовыми компетенциями, необходимыми для молодежного технологического предпринимательства. По итогам прохождения каждого курса слушатели получат именной сертификат.



Также летнюю программу подготовили и другие детские технопарки. «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана» проведет по четыре смены для учащихся первых-четвертых и пятых-восьмых классов. В «Наукограде», открытом на базе Московского финансово-юридического университета, в период летних каникул будет организована развивающая экономическая игра. Детский технопарк «Вертикальный взлет» летом запустит многопрофильный IT-лагерь «Взлетай-ка!» для детей восьми - 12 лет. Двухнедельные смены стартуют 7 июня.



Детский технопарк «Траектория взлета» Московского авиационного института предлагает школьникам старше 10 лет провести летние IT-каникулы. Можно пройти основную программу за одну неделю и изучить беспилотные авиационные системы и робототехнику. Более длительная трехнедельная программа охватывает также 3D-технологии и виртуальную реальность. Смены проходят каждую неделю с понедельника по пятницу.



Отмечается, что в детском технопарке РГСУ будет реализован тематический проект «Летняя школа», посвященный робототехнике. Присоединиться к нему смогут школьники от 12 лет. Изучению робототехники будет посвящена и программа летнего лагеря детского технопарка «Кулибин Про». В июне юные москвичи шести - 12 лет смогут принять участие в двухнедельных сменах «Роботы на каникулах», «Робофорсаж» и «Миссия Нептун». Кроме того, «Кулибин Про» проведет тематические смены, посвященные робототехнике и космосу, в районных центрах Москвы «Будапешт», «Ангара» и «Высота».



Для школьников от 12 лет детский технопарк на базе НИЦ «Курчатовский институт» в июне проведет смену естественно-научного лагеря. Здесь будут организованы занятия по биологии, естествознанию, электронике и схемотехнике. В детском технопарке «На Зорге» на лето подготовили программу интенсивов. Она включает в себя восемь занятий по три часа, которые будут проводиться дважды в неделю. Участники изучат графический дизайн, 3D-проектирование, трехмерную графику, цифровое моделирование.



Уточняется, что для посещения летних курсов и образовательных смен необходима регистрация. Следить за расписанием мероприятий можно на специальном онлайн-ресурсе technopark-kids.ru, который объединяет все детские технопарки Москвы.





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