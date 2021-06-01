Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала предложение об отцовском капитале

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергея Рыбальченко ввести в России отцовский многодетный капитал.
Парламентарий в разговоре с RT заявила, что "дополнительное введение мер государственной поддержки осложняется экономической ситуацией". Бессараб напомнила, что с 1 июля начнут действовать законы по поддержке беременных женщин, по поддержке одиноких родителей, воспитывающих детей и другие.
По ее мнению, сейчас с предложениями нужно подходить очень осторожно. Депутат подчеркнула, что страна постоянно развивается в направлении защиты материнства и детства.
Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в размере 639,4 тысячи рублей.
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