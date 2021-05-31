В России за сутки снизился темп прироста случаев коронавируса

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31 мая 2021, 12:00

медики, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua/ globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщили, что общее число заболевших коронавирусом нового типа в России составило 5 071 917 человек. Темп прироста за сутки снизился с 0,19 до 0,17 процента.

«За последние сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни … 339 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек», - пояснили в ведомстве в понедельник, 31 мая.

Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 2614, Санкт-Петербурге – 822, Московской области – 752, Ростовской области – 176 и Воронежской области – 143.

Минимальный показатель зарегистрирован в Еврейской автономной области, где один инфицированный. В Магаданской области - четверо, в Туве – шестеро, на Чукотке и в Ненецком автономном округе прироста нет.

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