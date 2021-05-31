Эксперты раскрыли новую схему мошенничества при «приеме на работу»

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31 мая 2021, 10:47 Источник: РИА Новости

собеседование, фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, как мошенники обманывают россиян при устройстве на работу. Соискателю предлагают высокооплачиваемую вакансию, а далее «будущего» сотрудника якобы оформляют в штат, но в процессе выводят деньги с его счета.

В источнике говорится, что «будущий» работник должен открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные злоумышленнику для «перевода ему заработной платы». Отмечается, что в некоторых случаях на имя жертвы берут кредит.

«Сложности данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней», - пояснил директор по противодействию мошенничеству BI.Zone Антон Окошкин.

Он пояснил, что уже созданы методы выявления и предотвращения таких случаев. Окошкин заметил, что в летний период активно ищут подработку студенты, что делает их «особенно привлекательными целями для мошенников».

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