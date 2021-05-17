Мошенники нашли способ использовать обновленные правила WhatsApp в своих интересах

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17 мая 2021, 08:58 Источник: РИА Новости

смартфон, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что мошенники используют обновленные правила WhatsApp, вступившие в силу с 15 мая, в своих целях. Принцип, на основе которого работает такая схема, объяснил эксперт Игорь Бедеров.

Злоумышленники присылают пользователю «письмо счастья», в котором говорится, что сервис станет платным, если не выполнить их условия. Человек должен переслать это сообщение десяти контактам, причем стоимость одного СМС - один евроцент. Мошенник утверждает, что такие действия позволят подтвердить «активность пользователя».

«… ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным … В противном случае WhatsApp активирует счет», - сказано в тексте.

Игорь Бедеров пояснил, что цель так называемой «ловушки для мозга» - массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. По его словам, мошенники могут рассылать петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы. Он добавил, что раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт. Эксперт предупредил, что серьезно относиться к таким уведомлениям и реагировать на них не стоит.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах "сарафанного радио" и "вирусного маркетинга"», - резюмировал он.

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