В РФ за сутки выписали 7 386 переболевших коронавирусом

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30 мая 2021, 11:39

врач, pixabay.com

За сутки на территории России после COVID-19 были выписаны 7 386 человек. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 по выздоровлении в России были выписаны 4 677 870 пациентов, уточнили в оперштабе.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 9 694. Случаи заболевания за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах РФ.

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