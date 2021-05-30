Аргументы Недели Общество 13+

В РФ за сутки выписали 7 386 переболевших коронавирусом

, 11:39

В РФ за сутки выписали 7 386 переболевших коронавирусом
врач, pixabay.com

За сутки на территории России после COVID-19 были выписаны 7 386 человек. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 по выздоровлении в России были выписаны 4 677 870 пациентов, уточнили в оперштабе.

Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 9 694. Случаи заболевания за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной". Об этом сообщило издание Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью