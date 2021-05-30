В РФ за сутки выписали 7 386 переболевших коронавирусом
30 мая 2021, 11:39
За сутки на территории России после COVID-19 были выписаны 7 386 человек. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 по выздоровлении в России были выписаны 4 677 870 пациентов, уточнили в оперштабе.
Ранее сегодня стало известно, что за прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось на 9 694. Случаи заболевания за минувшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах РФ.
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