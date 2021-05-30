В России зарегистрировали 9 694 новых случая заражения COVID-19

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30 мая 2021, 11:16

анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 9 694. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 5 063 442 случаев заболевания COVID-19.

Ранее сегодня издание Times сообщило, что разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной".

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