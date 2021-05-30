Аргументы Недели Общество 13+

В России зарегистрировали 9 694 новых случая заражения COVID-19

, 11:16

В России зарегистрировали 9 694 новых случая заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 9 694. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, за минувшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 5 063 442 случаев заболевания COVID-19.

Ранее сегодня издание Times сообщило, что разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Times: британская разведка считает утечку коронавируса из лаборатории «возможной»

Разведка Соединенного Королевства теперь считает утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории "возможной". Об этом сообщило издание Times со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью