Аналитики рассказали, в какие страны российские путешественники чаще всего ищут авиабилеты

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30 мая 2021, 08:55

самолеты, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, в какие страны в настоящий момент российские путешественники чаще всего ищут авиабилеты. Большинство граждан РФ выбирают поездки по территории своей страны.

Уточняется, что 24% поисков приходится на зарубежные направления, а 76% — на российские.

Чаще всего россияне ищут авиабилеты в страны ближнего зарубежья — Армению, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, Белоруссию, Таджикистан, Украину, Казахстан и Молдавию. На них суммарно приходится примерно 70% поисков авиабилетов на лето.

В топ-20 по числу поисков авиабилетов на летние месяцы входят Турция, Грузия, Греция, Египет, Болгария, Кипр, Черногория, Сербия, ОАЭ и США, передает RT.

По России в список самых востребованных направлений в сфере поиска авиабилетов вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Санкт-Петербург, Махачкала, Минеральные Воды, а также Ростов-на-Дону.

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