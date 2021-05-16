Аналитики рассказали, какое количество россиян забывают дома необходимые вещи при подготовке к поездке
16 мая 2021, 09:16
Аналитики провели исследование и выяснили, какое количество россиян забывают необходимые вещи при подготовке к поездке. Результаты опроса к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.
Согласно данным исследования, в котором принимали участие 2,2 тысячи человек, 40% опрошенных хотя бы раз забывали дома необходимый в путешествии предмет. 72% респондентов подчеркнули, что предпочли в такой ситуации не возвращаться за оставленными вещами, а 69% признались, что просто докупали то, что нужно, передает RT.
43% россиян заявили, что хотя бы раз теряли нечто важное в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде. Если вещь была забыта где-либо во время поездки, то лишь 55% респондентов пытались ее найти или вернуть, но успехом поиски увенчались лишь для 44% туристов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.