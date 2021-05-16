Аналитики рассказали, какое количество россиян забывают дома необходимые вещи при подготовке к поездке

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16 мая 2021, 09:16

чемодан, pixabay.com

Аналитики провели исследование и выяснили, какое количество россиян забывают необходимые вещи при подготовке к поездке. Результаты опроса к настоящему моменту поступили в распоряжение журналистов.

Согласно данным исследования, в котором принимали участие 2,2 тысячи человек, 40% опрошенных хотя бы раз забывали дома необходимый в путешествии предмет. 72% респондентов подчеркнули, что предпочли в такой ситуации не возвращаться за оставленными вещами, а 69% признались, что просто докупали то, что нужно, передает RT.

43% россиян заявили, что хотя бы раз теряли нечто важное в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде. Если вещь была забыта где-либо во время поездки, то лишь 55% респондентов пытались ее найти или вернуть, но успехом поиски увенчались лишь для 44% туристов.

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