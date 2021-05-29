Задержанный после сообщения о минировании рейс вылетел из Шереметьево

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29 мая 2021, 21:47

самолет, фото: pixabay.com

Самолет, который следует рейсом Москва-Симферополь, вылетел из столичного аэропорта Шереметьево после задержки почти на час из-за сообщения о «минировании».

По расписанию авиалайнер должен был вылететь в 20.00. Позднее время вылета на табло аэропорта изменилось на 20.50.

Ранее стало известно, что источник в экстренных службах сообщил, что кто-то анонимно известил об угрозе взрыва самолета, вылетающего рейсом Москва-Симферополь из столичного аэропорта Шереметьево. Воздушное судно проверили, ничего подозрительного не найдено.

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