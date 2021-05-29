Аргументы Недели Общество 13+

Задержанный после сообщения о минировании рейс вылетел из Шереметьево

, 21:47

Задержанный после сообщения о минировании рейс вылетел из Шереметьево
самолет, фото: pixabay.com

Самолет, который следует рейсом Москва-Симферополь, вылетел из столичного аэропорта Шереметьево после задержки почти на час из-за сообщения о «минировании».

По расписанию авиалайнер должен был вылететь в 20.00. Позднее время вылета на табло аэропорта изменилось на 20.50.

Ранее стало известно, что источник в экстренных службах сообщил, что кто-то анонимно известил об угрозе взрыва самолета, вылетающего рейсом Москва-Симферополь из столичного аэропорта Шереметьево. Воздушное судно проверили, ничего подозрительного не найдено.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

В мире

Никол Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

Никол Пашинян назвал Россию главным партнёром Армении по вопросам безопасности

Российская Федерация продолжает оставаться главным партнёром Армении по вопросам безопасности, а Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — главной системой безопасности.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью