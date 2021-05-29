В Шереметьево самолет, вылетающий в Симферополь, проверяют из-за сообщения о бомбе

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29 мая 2021, 19:14 Источник: ТАСС

аэропорт Шереметьево, фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Источник в экстренных службах сообщил, что кто-то анонимно известил об угрозе взрыва самолета, вылетающего рейсом Москва-Симферополь из столичного аэропорта Шереметьево.

Правоохранителями производится проверка авиалайнера. Других подробностей на данный момент нет.

На днях в Москве сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов и аэропортов .

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