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В Шереметьево самолет, вылетающий в Симферополь, проверяют из-за сообщения о бомбе

, 19:14 Источник: ТАСС

В Шереметьево самолет, вылетающий в Симферополь, проверяют из-за сообщения о бомбе
аэропорт Шереметьево, фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Источник в экстренных службах сообщил, что кто-то анонимно известил об угрозе взрыва самолета, вылетающего рейсом Москва-Симферополь из столичного аэропорта Шереметьево.

Правоохранителями производится проверка авиалайнера. Других подробностей на данный момент нет.

На днях в Москве сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов и аэропортов .

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