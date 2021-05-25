В Москве сообщили о «минировании» всех станций метро, вокзалов и аэропортов

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25 мая 2021, 12:58 Источник: РИА Новости

метро, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что специалисты проверяют все станции метро, вокзалы, аэропорты, а также гостиницу «Космос» в Москве после получения сообщения о «минировании» социально значимых объектов.

Собеседник отметил, что эвакуация местных жителей пока не проводилась. Выясняются все детали случившегося.

Напомним, что волна «минирований» прокатилась по городам России в конце 2019 года. По данным ФСБ, злоумышленники пользуются разными зарубежными сервисами, через которые рассылают тысячи сообщений. В текстах упоминаются суды, больницы, школы, метро, вокзалы и прочие общественные места.

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