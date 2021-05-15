В Москве проверяют вокзалы и автостанции после сообщения о «минировании»

СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщили, что в Москве на вокзалах и автостанциях проводится проверка в связи с поступлением информации об угрозе «минирования».
«Поступили угрозы минирования всех железнодорожных вокзалов и автостанций в Москве», - пояснил собеседник.
По его словам, эвакуация пока не проводилась. Выясняются детали случившегося.
Отмечается, что волна анонимных сообщений о «минировании» в разных городах России началась в конце 2019 года. Злоумышленники затронули суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, медицинские учреждения. Однако информация ни разу не подтвердилась.
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