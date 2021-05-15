В Казани проверяют школы после сообщения о минировании

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15 мая 2021, 13:58 Источник: РИА Новости

полиция, фото: pixabay.com

Спецслужбы проверяют информацию о «минировании» казанских школ после появления соответствующего сообщения в социальных сетях. Об этом рассказали в субботу, 15 мая, в пресс-службе мэрии.

«… поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что накануне около 80 детей казанской школы №27 были эвакуированы после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Проверка установила, что информация оказалась ложной.

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