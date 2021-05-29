Кадыров готов уйти с поста, если его 13-летнего сына побьет оппозиционный блогер

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29 мая 2021, 17:14 Источник: Московский комсомолец

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чеченский лидер Рамзан Кадыров предложил своему сыну Адаму вызвать на поединок уехавшего из России оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова и дал обещание уволиться, если блогер одержит победу.

Беседу с сыном глава Чечни выложил в соцсети, отрывки ее Абдурахманов разместил у себя на своем канале в Youtube.

Кадыров рассказывает Адаму, что мальчика обозвали "мешком", и если блогер "один на один" его побьет, чеченский лидер уйдет с поста. "Это его мечта и мы совершим его мечту", - обещает Кадыров. Он также рассказывает, что еще заявил Абдурахманов: республика оккупирована, Кадыров продался, его дети никогда не будут спортсменами.

"Вот ему всего 13. Если он побьет его, я дам ему совершить эту революцию", - заявил лидер Чечни, показывая на сына.

Абдурахманов на это ответил, что сначала этой семье надо выиграть борьбу с лишним весом. "Единственное состязание, в котором вы можете меня победить - это поедание котлет", - заявил оппозиционер.

Ранее Кадыров заявил, что отказавшихся от вакцинации надо лечить в последнюю очередь.

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