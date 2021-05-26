Кадыров считает, что отказавшихся от вакцинации надо лечить в последнюю очередь
26 мая 2021, 20:38
Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медпомощь в последнюю очередь.
Он поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут совершать обходы, объяснять народу о необходимости вакцинации. А кто откажется, а потом заразится - "последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода", заявил глава Чечни.
С начала пандемии в Чечне зафиксирован 12 241 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 983 человека. Умерли 133 человека.
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