Кадыров считает, что отказавшихся от вакцинации надо лечить в последнюю очередь

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26 мая 2021, 20:38

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 выступил с предложением: жителям республики, отказавшимся от вакцинации от коронавируса, оказывать медпомощь в последнюю очередь.

Он поручил создать в каждом районе совместные с духовенством комиссии, которые будут совершать обходы, объяснять народу о необходимости вакцинации. А кто откажется, а потом заразится - "последним получит лечение. Пусть почувствует, что значит нехватка кислорода", заявил глава Чечни.

С начала пандемии в Чечне зафиксирован 12 241 случай заболевания коронавирусом. Выздоровели 11 983 человека. Умерли 133 человека.

Владимир Путин заявил, что делать вакцинацию от коронавируса обязательной нельзя.

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