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В Тульской области трёхлетнего малыша накормили сосисками. Ребёнок отравился и умер

, 13:42 Источник: Свободная пресса

В Тульской области трёхлетнего малыша накормили сосисками. Ребёнок отравился и умер
фото: pixabay.com

В Тульской области семья с детьми отравилась сосисками. Трёхлетний мальчик умер по пути в больницу в машине "скорой помощи". Инцидент произошёл в поселке Шварцевский Киреевского района.

Тульские СМИ пишут, что мама двоих мальчиков купила сосиски неизвестной марки в гипермаркете в Новомосковске.
27 мая семья, в том числе 3-летний и 9-летний мальчики, ели эти сосиски на ужин.

Вскоре у всех открылась рвота. Женщина вызвала бригаду "скорой помощи". Медики прибыли по вызову через 14 минут. Осмотрев пациентов, было решено госпитализировать семью. Во время транспортировки у младшего ребёнка произошла остановка дыхания. Медики боролись за его жизнь. Но реанимационные мероприятия не помогли сохранить мальчику жизнь, малыш скончался, - сообщает "Свободная пресса".

Девятилетний мальчик находится в тульской областной клинической больнице. Его самочувствие медики оценивают как удовлетворительное.

Следователи изъяли из магазина партию подозрительных сосисок, начато проведение экспертиз.
Если будет выявлена ошибка на производстве, то виновным грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, Андрей Караулов рассказал, как отвез российскую колбасу на экспертизу в Сингапур, и что из этого вышло.

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