Военный в отставке Михайлов оценил инцидент с выстрелом полицейского под Новосибирском

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал инцидент с выстрелом в нарушителя в Новосибирской области в пятницу, 28 мая. Потерпевший получил тяжелое ранение в голову.
«С этим колоссальные проблемы. Дело в том, что очень часто применение табельного оружия сотрудниками полиции даже на законных основаниях рассматривается нашими следователями как превышение полномочий», - пояснил он.
Михайлов отметил, что полицейские стараются не применять табельное оружие.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора ДПС, который ударил 19-летнего мужчину и случайно выстрелил ему в голову. Пострадавший находится в Мошковской центральной районной больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
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