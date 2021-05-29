Военный в отставке Михайлов оценил инцидент с выстрелом полицейского под Новосибирском

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29 мая 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал инцидент с выстрелом в нарушителя в Новосибирской области в пятницу, 28 мая. Потерпевший получил тяжелое ранение в голову.

«С этим колоссальные проблемы. Дело в том, что очень часто применение табельного оружия сотрудниками полиции даже на законных основаниях рассматривается нашими следователями как превышение полномочий», - пояснил он.

Михайлов отметил, что полицейские стараются не применять табельное оружие.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении инспектора ДПС, который ударил 19-летнего мужчину и случайно выстрелил ему в голову. Пострадавший находится в Мошковской центральной районной больнице. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

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