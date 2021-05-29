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В Москве дождь в субботу будет идти целый день. Ожидаются гроза и сильный ветер

, 12:16 Источник: АГН Москва

В Москве дождь в субботу будет идти целый день. Ожидаются гроза и сильный ветер
фото: pixabay.com

В Москве дождь в субботу, 29 мая, будет продолжаться до конца суток. Ожидаются гроза и сильный ветер. По прогнозам синоптиков Росгидромета, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с.

В МЧС рекомендовали в такую погоду воздержаться от поездок на своем транспорте.  Желательно убрать вещи со двора и балконов в дом. Автомобиль необходимо поставить в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Пешеходам следует не укрываться от дождя и грозы под деревьями,  обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Синоптики ранее предупреждали москвичей об «обвале холода» в выходные дни.

В Москве в субботу движение транспорта на Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» затруднено из-за подтопления дороги. 

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