Дептранспорта предупредил: Движение на Боровском шоссе в районе метро «Говорово» затруднено из-за подтопления дороги

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29 мая 2021, 12:00

фото: pixabay.com

В Москве в субботу движение транспорта на Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» затруднено из-за подтопления дороги. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы. Движение в сторону МКАД затруднено на 2 км, в сторону области - на 0,5 км», - говорится в сообщении.

В Дептрансе рекомендовали водителям планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих улиц.

В Дептрансе рекомендовали водителям планировать маршруты в объезд Боровского шоссе и прилегающих улиц.

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