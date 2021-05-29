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В России выявили более 9,2 тысячи случаев коронавируса

, 11:56

В России выявили более 9,2 тысячи случаев коронавируса
медик, Фото: Xinhua/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 053 748 человек. Об этом стало известно в субботу, 29 мая.

«За последние сутки в России выявлено 9 289 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни ... 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 9 250 человек.», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3241, Санкт-Петербурге – 846, Московской области – 750, Ростовской области – 180 и Нижегородской области - 149. 

Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.

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