Минздрав Вьетнама сообщил о появлении нового варианта коронавируса

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29 мая 2021, 10:32

фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками британского и индийского штаммов. По предварительной информации вьетнамских медиков, новый гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху.

При этом во Вьетнаме зафиксирован рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным ВОЗ, в этой стране зарегистрировали 6356 заболевших.

Любой вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК), - передает РИА Новости со ссылкой на издание VnExpress.

Когда вирус воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.

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