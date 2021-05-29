В Челябинской области дефицит сварщиков

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29 мая 2021, 08:37 Анна Семенова

Сварщики всегда в цене на рынке труда. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

С начала года на Южном Урале открылось 800 вакансий для представителей этой профессии

Конкуренции среди сварщиков на рынке Челябинской области сейчас почти не наблюдается. С начала года для представителей этой профессии было выставлено более 800 вакансий. При этом на каждое свободное место приходится около 1,5 резюме. Эти цифры приводит сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Чаще всего сварщиков ищут металлообрабатывающие и металлургические предприятия, а также компании, занимающиеся промышленным оборудованием и тяжелым машиностроением. Больше половины вакансий – для вахтовиков.

Среди условий работодателей – хотя бы небольшой, но опыт работы. Новичков в профессии готовы принять только 9% компаний. Зарплата, которую предлагают сегодня сварщику на южноуральском рынке труда – в среднем 75 тысяч рублей.

Что касается соискателей, то большинство из них – мужчины. Но есть и представительницы слабого пола, обучившиеся сложному ремеслу.

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