В России изменят правила оформления заграничных паспортов

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29 мая 2021, 08:38 Источник: Парламентская газета

паспорт, фото: pixabay.com

В России пересмотрят правила выполнения отдельных административных процедур при выдачи заграничных паспортов. Соответствующий приказ МВД РФ от 31 марта 2021 года вступает в силу с 30 мая.

В документе говорится, что получить заграничные паспорта смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. Однако последним для этого придётся приехать в РФ.

Срок предоставления услуги при подаче документов на территории субъекта, где россиянин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца, а в случае подачи заявления по месту пребывания заявителя -трёх месяцев.

Отмечается, что право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт могут только люди, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Для остальных россиян госпошлина за оформление заграничного паспорта старого образца составит 2 тыс. рублей, а нового - 5 тыс. рублей. При этом для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Подать заявление для получения загранпаспорта можно онлайн через портал госуслуг, но паспорт гражданина России все равно потребуется лично предоставить в отделение МВД по вопросам миграции или в МФЦ.

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