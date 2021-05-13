Электронный паспорт: преимущества и опасения

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2021, 11:50 Екатерина Вахина

Фото: cоцсети

Новые технологии теперь можно наблюдать не только в последних моделях телефона и видеоиграх, но и в документах, а именно: с конца 2021 года жителям Москвы будут выдавать документ нового образца – электронный паспорт.

Еще 4 года назад идея о том, что все документы будут представлять из себя всего одну карточку казалась далеко в будущем. Аналоги бумажного паспорта в России начали выдавать еще в XVIII веке, а в 1906 г. паспорт стал официальным документом, подтверждающим личность, и назывался «Паспортной книжкой». И все это время привычный нам документ переживал множество изменений: менялось название, вид, процедура получения и оформления, но одно оставалось неизменным – паспорт был бумажным. Теперь же, в 2021 году, паспорт меняется вновь.

Исходя из истории и из того факта, что паспорт оставался в сознании людей около 200 лет «бумажкой», подтверждающей личность, то можно предугадать, что нововведение вызывает у людей больше опасений, нежели одобрений. Оно и понятно, ведь все новое, как правило, самое пугающее. Однако прежде стоит разобраться, что такое электронный паспорт и как он будет работать.

Как сообщает МВД на своем официальном сайте: «Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. Этот документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина Российской Федерации (о регистрации по месту жительства, о семейном положении, о детях). При этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте». То есть, вместо бумажной книжки с двадцатью страницами будет выдана обычная карточка. Удобно и безопасно ли это? В этом еще предстоит разобраться.

МВД утверждает, что паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью. Да, конечно такой паспорт взять с собой будет куда проще, засунул в задний карман брюк и все. Ничего не мнется, места много не занимает, залить не страшно да и порвать тоже трудно, но в этом скрывается и огромный минус – электронный паспорт куда проще потерять. А, как известно, потеря паспорта ничем хорошим обычно не заканчивается. Однако, что касается потери такого электронного документа, то тут все иначе: электронный паспорт можно просто заблокировать. Этот аргумент должен успокоить тех, кто боится утечки данных, но он никак не отменяет того факта, что восстановить такой паспорт будет ничуть не легче, чем бумажный.

Также к пластиковой карточке будет необходимо электронное приложение, на сайте МВД пишут: «Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса». Некоторые скажут, как хорошо, что ничего лишнего – карточка да телефон, который и так всегда с собой. Однако тут есть тоже ряд проблем: стабильно ли будет работать приложение, и как к таким нововведениям приспособятся люди пожилого возраста? С первой проблемой все просто: если судить по работе сайта ГосУслуги, то становится понятно, что платформа работает не всегда стабильно и она не так проста в использовании, как хотелось бы. Со второй же проблемой все куда сложнее: РБК в 2020 году опубликовали статью со статистическими данными, где указывалось, что 22% россиян не пользуются интернетом вообще. И даже если опустить этот факт, то как объяснить каждой бабушке с кнопочным телефоном, откуда скачать приложение и как им пользоваться.

Однако, стремление государства внедрять технологии в разные сферы жизни вполне понятно и разумно, и то самое «далекое будущее» наступило уже сегодня, ведь проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года.

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