Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

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28 мая 2021, 20:26

Фото: Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к своим избирателям и поблагодарила их за поддержку.



Она пообещала, что на любой должности и в любой ситуации будет действовать на благо народа России.



«Пять лет тому назад мне трудно было принимать решение об уходе из прокуратуры в Госдуму, но вы меня поддержали. И все эти годы мы встречались. Больше 15 тысяч обращений было рассмотрено, направлены тысячи депутатских запросов в органы власти, многие из которых рассмотрены в пользу людей. Я искренне радовалась с каждым из вас, когда получалось помочь в решении ваших проблем», - отметила депутат.



Наталья Поклонская заявила, что в связи с новой работой она вынуждена снять свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Подробности она пообещала сообщить позднее.



«Скажу еще, что я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой – какой именно», - сообщила Поклонская.

Наталья Поклонская: «Еще вчерашняя фантастика сегодня становится реальностью»

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