Наталья Поклонская возвращается в Крым и снова наденет китель

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 20:25

Наталья Поклонская, фото: соцсети

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила в пятницу о снятии своей кандидатуры с праймериз — предварительного голосования "Единой России" перед парламентскими выборами — в связи с новой работой.

В своем видеообращении в Telegram-канале Поклонская поблагодарила своих избирателей, назвав их "спасательным кругом", отметив, что не прощается и вновь ждет встреч с ними, теперь в Крыму. Бывший прокурор Крыма сообщила, что вновь наденет китель, но пусть, по ее словам, сохранится интрига - какой именно.

Читайте также интервью Натальи Поклонской "Аргументам недели".

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