«Зелеными» предложена альтернатива запрету пластиковой посуды и ватных палочек

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28 мая 2021, 18:17 Источник: Взгляд

пластиковая посуда, фото: pixabay.com

Председатель Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов убежден, что вначале надо заняться утилизацией пластика и раздельным мусором, а уже потом искать замену ватным палочкам.

Панфилов признал, что пластик, лежащий годами в природе, засоряет реки, океаны. Но полностью отказаться от производства такого рода пластика сложно, ведь "промышленность уже ориентирована на его выпуск". Если приобщить население к сортировке мусора, можно было бы потом использовать пластиковые изделия для других нужд, например, при асфальтировании дорог.

При этом Панфилов отметил, что за границей с решением этого вопроса справляются не только сортировкой мусора, но и увеличением производства, например, бумажной посуды, ватных палочек на картонном стержне. Также он считает, что нужно призывать россиян пользоваться многоразовой посудой.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко на Невском экологическом форуме сообщила о том, что правительство готовит поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов.

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