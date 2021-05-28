Виктория Абрамченко: В России запретят пластиковые трубочки и посуду и ватные палочки

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28 мая 2021, 13:33 Источник: ТАСС

Виктория Абрамченко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

В России хотят запретить пластиковые трубочки и посуду и ватные палочки. Вице-премьер Виктория Абрамченко на Невском экологическом форуме сообщила о том, что правительство готовит поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов.

Заместитель председателя правительства уточнила, что запретят цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду.

Виктория Абрамченко на форуме в Санкт-Петербурге рассказала, что в нашей стране планируют вовлекать в оборот до 50 процентов вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.

Вице-премьер поделилась информацией о том, что в результате объём захоронений к 2030 году сократится наполовину.

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