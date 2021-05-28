Дмитрий Песков прокомментировал перебои с рейсами из Европы в Москву
28 мая 2021, 16:52
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу проблем с перелетами между европейскими государствами и российской столицей. По его словам, они вызваны техническими моментами.
Песков назвал ситуацию экстраординарной, но "такие технические заминки неизбежны". Они вызваны тем, отметил представитель Кремля, что из-за облета белорусской территории европейские самолеты просят разрешение на заход в воздушное пространство России в несогласованных ранее точках. Главное в этой ситуации обеспечить авиабезопасность, подчеркнул Песков.
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