Каждый третий гражданин России является пенсионером

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28 мая 2021, 16:23 Источник: ТАСС

пенсионеры, фото: pixabay.com

Каждый третий россиянин (35%) - пенсионер, из них каждый десятый (10%) работает. Об этом сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, чем чаще всего занимаются граждане РФ 60 лет и старше: ухаживают за детьми и внуками (62%), занимаются чем-то вне дома, например, рыбалкой, цветоводством, посещают кружки (58%); проводят время за физическими занятиями, увлеклись спортом (36%); нашли себе досуг дома (рисование, моделирование и пр., 27%); посещают культурные учреждения и мероприятия (24%).

Самостоятельно занимаются домашними делами 40% россиян старшего поколения.

71% пенсионеров в течение 2020 года обращались к медикам, 18% отметили, что не получили медицинские услуги в полном объеме, либо не получили совсем.

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