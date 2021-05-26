Житель России пришел в банк за пенсией и узнал, что в живых не числится

89-летний пенсионер Евгений Иванович Крюков в Сочи пришел в банк и оказалось, что он значится «мертвым», из-за чего не может получить пенсию. При этом он постоянно получал деньги в этом отделении.
«Денег не дадим, вас нет по документам!» - ответили мужчине. Крюков отправился в отделение полиции, там провели проверку, сказали, что все в порядке. Сын пенсионера тем не менее обнаружил, что в базе данных паспорт отца числится недействительным «в связи со смертью владельца».
Пенсионер дважды оказывался в реанимации – последний раз это было два года назад. Он очень переживает и-за сложившейся ситуации, у него сильно повысилось давление.
Как оказалось, произошел сбой в общей базе МВД, в других базах Евгений Иванович числится живым. Как так случилось, в ведомстве не знают. Сейчас мужчина написал заявления в полицию и банк, и ждет ответа.
Его сын отметил, что у Крюкова еще много планов на жизнь, он активен и очень ждет «документального воскрешения».
Ранее Анатолий Вассерман призвал вернуть пенсионный возраст и выплачивать пенсию из бюджета.
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