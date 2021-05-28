«Коммерсантъ»: в России к 2023 году планируется ввести новую систему оплаты труда медработников

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 09:45 Источник: Коммерсантъ

стетоскоп, pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект, в котором содержатся новые правила оплаты труда для работников сферы здравоохранения. Об этом сообщили в пятницу журналисты.

Документ был представлен в рамках заседания рабочей группы трехсторонней комиссии по трудовым отношениям. Из текста следует, что новую систему будут тестировать с ноября текущего года по март 2022 года в семи регионах Российской Федерации: Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях, а также в Севастополе.

Уточняется, что зарплату сотрудников больниц и поликлиник будут рассчитывать на базе коэффициентов дифференциации окладов и экономического развития того или иного региона. Их разработают к концу лета 2021 года, заявила руководитель департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда Марина Маслова. Данные меры будут приняты для того, чтобы избежать дефицита специальностей в одной области и их переизбытка в другой.

Планируется подвести итоги пилотного проекта к концу июня 2022 года. К этому же моменту, вероятно, будет готово постановление для внедрения новой системы оплаты во всей сфере здравоохранения, но полный переход на нее произойдет не ранее 2023 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости