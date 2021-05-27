В Челябинской области военные зарабатывают больше, чем в среднем по России

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 мая 2021, 11:52 Анна Семенова

Военным в Челябинске предлагают высокую зарплату. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Средний доход у контрактников в нашем регионе – 57500 рублей

Открытых вакансий для военнослужащих по контракту на Южном Урале не слишком много. По этому показателю мы находимся лишь на девятом месте в стране. И не удивительно, ведь наш регион предлагает военным одни из самых высоких зарплат в стране. Если средний заработок контрактника в России сегодня составляет 41 632 рубля, то Челябинская область платит в среднем 57 500 рублей.

Такие цифры предоставляет сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Сегодня в стране больше всего получают вахтенные матросы, военные музыканты, машинисты, трактористы-бульдозеристы и водители-слесари. Для этих профессий зарплата доходит до 150 тысяч в месяц. Разумеется, суммы зависят от воинского звания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости