В Челябинской области военные зарабатывают больше, чем в среднем по России
27 мая 2021, 11:52 Анна Семенова
Средний доход у контрактников в нашем регионе – 57500 рублей
Открытых вакансий для военнослужащих по контракту на Южном Урале не слишком много. По этому показателю мы находимся лишь на девятом месте в стране. И не удивительно, ведь наш регион предлагает военным одни из самых высоких зарплат в стране. Если средний заработок контрактника в России сегодня составляет 41 632 рубля, то Челябинская область платит в среднем 57 500 рублей.
Такие цифры предоставляет сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Сегодня в стране больше всего получают вахтенные матросы, военные музыканты, машинисты, трактористы-бульдозеристы и водители-слесари. Для этих профессий зарплата доходит до 150 тысяч в месяц. Разумеется, суммы зависят от воинского звания.
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