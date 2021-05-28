В Москве в пятницу ожидаются дожди с грозами

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей и гостей города о дожде с грозой в пятницу, 28 мая. В столице в последний будний день будет по-летнему теплая погода.
Сегодня в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов в столице и до плюс 24 градусов в Московской области. Количество осадков в городе составит от 5 до 8 миллиметров.
По словам Синенкова, ветер в Москве будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе он станет порывистым.
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