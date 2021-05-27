МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде в ближайшие часы

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27 мая 2021, 22:56

гроза, фото: pixabay.com

МЧС предупредил жителей Москвы о ливне, грозе и ветре в ближайшие часы и до утра пятницы, 28 мая. Экстренное предупреждение размещено на сайте ведомства.

При грозе ветер с порывами усилится до 15 метров в секунду, говорится в сообщении.

МЧС советует не оставлять детей без присмотра, не парковать автомобили под деревьями, при вождении снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию.

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