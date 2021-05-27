Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Московском регионе в выходные

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2021, 12:59 Источник: RT

девушка, фото: pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду ожидать жителям Московского региона в конце текущей недели. По ее словам, дни будут дождливыми.

«28 мая день будет дождливый, особенно в дневные часы. Ожидаются кратковременные дожди локального характера, возможно, с грозой. За завтрашний день может выпасть от 3 до 14 мм осадков. Температура воздуха в Москве остаётся на уровне +22...+24 °С, по области - до +26 °С», - пояснила она RT.

Позднякова добавила, что 29 мая осадков ожидается меньше. Она уточнила, что отметка термометров упадет до +20...+22 градусов, по области - до +19... +24, поскольку начнёт задувать холодный, северо-восточный ветер.

«Температура воздуха начнёт понижаться и в ночные и в дневные часы. Ночная температура в Москве - около +7...+10 °С, дневная - около +16...+18 °С - это чуть ниже климатической нормы», - предупредила синоптик, говоря о 30 мая.

При этом во вторник, 1 июня, будет довольно прохладно, но без осадков, поделилась она. Позднякова отметила, что в ночные часы возможно понижение температуры до +5.

«Угроза заморозков сейчас маловероятна, но на севере Московской области они могут состояться в пониженных местах рельефа. Дневная температура в Москве - около +20...+22 °С», - заключила метеоролог.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости