Группа Metallica жертвует миллионы долларов на благотворительность через свой фонд «Все в Моих руках»

Инициатива под названием «Инициатива поддержки для учащихся от Metallica» помогает финансировать программы, которые призваны помочь студентам найти достойное рабочее место.
Metallica расширили свою инициативу по помощи обучающимся в общественных колледжах, которой были охвачены 15 учебных заведений до 23 учебных заведений в 2021 году. Группа планирует пожертвовать 1,6 миллиона долларов молодым специалистам через свой фонд под названием «Все В Моих Руках».
Metallica стали распространять эту инициативу с 2019 года на базе партнерства между фондом группы "Все В Моих Руках" (Аll Within My Hands Foundation) и Американской Ассоциацией Общественных Колледжей (The American Association Of Community Colleges).
Америка́нская ассоциа́ция обще́ственных ко́лледжей — сообщество общественных колледжей США, созданное для их развития и сотрудничества различных учебных заведений. Ассоциация также находится в постоянном взаимодействии с ключевыми федеральными министерствами и ведомствами США, такими, как министерство труда, министерства образования, энергетики, национальной безопасности, торговли, а также с Национальным Научным Фондом. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.
В настоящее время в составе ассоциации насчитывается почти 1 200 двухгодичных колледжей и институтов, в которых обучаются более 12 миллионов студентов. Общественные колледжи являются крупнейшим и наиболее развивающимся сектором высшего образования США: более 46 % студентов выбирают обучение именно в этих учебных заведениях.
Отбор учебных заведений для помощи от ассоциации начался с 10 колледжей, расположенных в сообществах, которые поддерживали Metallica в различных турне. Школы были отобраны в рамках конкурсного процесса через подачу заявок. Каждая из отобранных школ получила 100 000 долларов на программы поддержки обучения студентов для выхода на американский рынок труда.
Несмотря на пандемию, Фонд «Все В Моих Руках» сообщил о положительном росте развития программы в 2020 году. Результат работы Инициативы Поддержки Для Учащихся от Metallica превзошел все ожидания, побудив Совет Директоров Фонда расширить программу поддержки до 23 колледжей в этом году. Фонд «Все В Моих Руках» планирует пожертвовать 1,6 миллиона долларов на эту инициативу с целью реинвестирования в сообщества, которые поддерживали группу в течение последних четырех десятилетий.
«Удивительно увидеть то, как эта программа продолжает расти и процветать», - говорит фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд. «Я очень благодарен тем, кто получает пользу и выгоду от нашего гранта. Замечательно наблюдать за тем, как поиски направления в своей карьере и колебания в выборе профессии трансформируются в выбор осознанного направления в жизни. Наши люди, которых мы поддерживаем – это те, кто способен получить дополнительное образование, приводящее непосредственно к осознанной занятости. Это придает нам уверенности в том, что мы поступаем правильно, и вдохновляет нас на еще большее. Мы очень гордимся нашими совместными достижениями и рады работать с дополнительными школами и колледжами, поощряющими еще больше студентов, любящих творчество Metallica, к получению навыков в квалифицированных профессиях».
«Для Американской Ассоциации Общественных Колледжей стало большой честью управлять «Инициативой поддержки для учащихся от Metallica», созданной Фондом «Всё В Моих Руках», - говорит Дженнифер Уорт, старший вице-президент по трудовым ресурсам и экономическому развитию Американской Ассоциации Общественных Колледжей. «По мере того, как мы вовлекаем все больше сообществ в Инициативу, у нас появляется возможность общаться с большим количеством отраслевых партнеров, каждый из которых подтверждает, что нашим студентам доступны высококачественные, квалифицированные рабочие места в сфере торговли, а общественные колледжи являются лучшими местами для обучения и накопления талантов. Мы не прекратим эту работу до тех пор, пока не увидим глобальные результаты нашей работы и пока сильно доверие группы Metallica к нам, нашим колледжам и студентам, с которыми мы работаем».
Тем временем, группа Metallica анонсировала возможное переиздание своего знаменитого одноименного альбома «Metallica», так же известного как «Чёрный Альбом». Этой монументальной работе в этом году исполняется 30 лет.
Для получения дополнительной информации об Инициативе Поддержки Для Учащихся от Metallica существует веб-сайт Фонда «Все в моих руках».
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