Группа Metallica жертвует миллионы долларов на благотворительность через свой фонд «Все в Моих руках»

27 мая 2021, 19:03 Антон Дубровский, Журналист

Фото из открытых источников

Инициатива под названием «Инициатива поддержки для учащихся от Metallica» помогает финансировать программы, которые призваны помочь студентам найти достойное рабочее место.



Metallica расширили свою инициативу по помощи обучающимся в общественных колледжах, которой были охвачены 15 учебных заведений до 23 учебных заведений в 2021 году. Группа планирует пожертвовать 1,6 миллиона долларов молодым специалистам через свой фонд под названием «Все В Моих Руках».



Metallica стали распространять эту инициативу с 2019 года на базе партнерства между фондом группы "Все В Моих Руках" (Аll Within My Hands Foundation) и Американской Ассоциацией Общественных Колледжей (The American Association Of Community Colleges).



Америка́нская ассоциа́ция обще́ственных ко́лледжей — сообщество общественных колледжей США, созданное для их развития и сотрудничества различных учебных заведений. Ассоциация также находится в постоянном взаимодействии с ключевыми федеральными министерствами и ведомствами США, такими, как министерство труда, министерства образования, энергетики, национальной безопасности, торговли, а также с Национальным Научным Фондом. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне.



В настоящее время в составе ассоциации насчитывается почти 1 200 двухгодичных колледжей и институтов, в которых обучаются более 12 миллионов студентов. Общественные колледжи являются крупнейшим и наиболее развивающимся сектором высшего образования США: более 46 % студентов выбирают обучение именно в этих учебных заведениях.



Отбор учебных заведений для помощи от ассоциации начался с 10 колледжей, расположенных в сообществах, которые поддерживали Metallica в различных турне. Школы были отобраны в рамках конкурсного процесса через подачу заявок. Каждая из отобранных школ получила 100 000 долларов на программы поддержки обучения студентов для выхода на американский рынок труда.



Несмотря на пандемию, Фонд «Все В Моих Руках» сообщил о положительном росте развития программы в 2020 году. Результат работы Инициативы Поддержки Для Учащихся от Metallica превзошел все ожидания, побудив Совет Директоров Фонда расширить программу поддержки до 23 колледжей в этом году. Фонд «Все В Моих Руках» планирует пожертвовать 1,6 миллиона долларов на эту инициативу с целью реинвестирования в сообщества, которые поддерживали группу в течение последних четырех десятилетий.



«Удивительно увидеть то, как эта программа продолжает расти и процветать», - говорит фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд. «Я очень благодарен тем, кто получает пользу и выгоду от нашего гранта. Замечательно наблюдать за тем, как поиски направления в своей карьере и колебания в выборе профессии трансформируются в выбор осознанного направления в жизни. Наши люди, которых мы поддерживаем – это те, кто способен получить дополнительное образование, приводящее непосредственно к осознанной занятости. Это придает нам уверенности в том, что мы поступаем правильно, и вдохновляет нас на еще большее. Мы очень гордимся нашими совместными достижениями и рады работать с дополнительными школами и колледжами, поощряющими еще больше студентов, любящих творчество Metallica, к получению навыков в квалифицированных профессиях».



«Для Американской Ассоциации Общественных Колледжей стало большой честью управлять «Инициативой поддержки для учащихся от Metallica», созданной Фондом «Всё В Моих Руках», - говорит Дженнифер Уорт, старший вице-президент по трудовым ресурсам и экономическому развитию Американской Ассоциации Общественных Колледжей. «По мере того, как мы вовлекаем все больше сообществ в Инициативу, у нас появляется возможность общаться с большим количеством отраслевых партнеров, каждый из которых подтверждает, что нашим студентам доступны высококачественные, квалифицированные рабочие места в сфере торговли, а общественные колледжи являются лучшими местами для обучения и накопления талантов. Мы не прекратим эту работу до тех пор, пока не увидим глобальные результаты нашей работы и пока сильно доверие группы Metallica к нам, нашим колледжам и студентам, с которыми мы работаем».



Тем временем, группа Metallica анонсировала возможное переиздание своего знаменитого одноименного альбома «Metallica», так же известного как «Чёрный Альбом». Этой монументальной работе в этом году исполняется 30 лет.



Для получения дополнительной информации об Инициативе Поддержки Для Учащихся от Metallica существует веб-сайт Фонда «Все в моих руках».

