В России выявили более 9 тысяч новых зараженных коронавирусом, в Москве - 3105 случаев

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27 мая 2021, 12:11

медик, фото: Sergey Lantyukhov /Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 035 207 человек. Об этом стало известно в четверг, 27 мая.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 9039 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1293 (14,3%) без клинических проявлений … 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 759 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 3105, Санкт-Петербурге – 836, Московской области – 735, Ростовской области – 184 и Воронежской области – 149.

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