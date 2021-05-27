Появилось видео с расстрелом танков российскими управляемыми ракетами «Вихрь» на испытаниях

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27 мая 2021, 08:49

Вертолет Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлен расстрел танков российскими управляемыми ракетами «Вихрь» на испытаниях. Данный ролик доступен для просмотра на YouTube.

В описании к видео, размещенном на канале «Калашников», говорится, что испытания состоялись некоторое время назад на одном из полигонов министерства обороны РФ. В ходе тестирования было осуществлено двадцать два пуска ракет с вертолета Ка-52. В роли мишеней для снарядов выступили танки.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Тарас Чмут, киевский военный эксперт, констатировал, что российский Черноморский флот может перекрыть ракетами «Калибр» всю Украину с рейда Севастополя.

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