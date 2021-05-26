Домашнее насилие в России может стать культом

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 18:44

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Проблема домашнего насилия в России обсуждается уже давно, но до принятия реальных мер по искоренению этой дикости в нашей стране так и не доходит. Не дождавшись ужесточения наказания по статье, применяемой в таких случаях, многие жертвы продолжают терпеть своих тиранов.



По статистике, от подобных действий своих партнеров женщины страдают чаще. Мужское насилие чаще всего бывает физическим, эмоциональным и сексуальным. Неуравновешенные мужчины, как правило, решают свои «проблемы» силой.



Однако, как ни странно, иногда и женщины не прочь поизмываться над своими партнерами. Так, к примеру, жена может взять под тотальный контроль все траты в семье или унижать мужа из-за низкого уровня его зарплаты. Но такого рода насилие скорее можно считать психологическим.



По мнению экспертов, подобные проблемы у людей возникают не на ровном месте, а произрастают еще с детских лет. Обычно люди, склонные к насилию, растут в среде, где сила является главным приоритетом и показателем превосходства над более слабыми. Наблюдая за этим, ребенок тоже постепенно становится потенциальным насильником. Часто будущие тираны сами переживают жестокое обращение или становятся свидетелями насилия в отношении кого-либо из родителей. Так насилие порождает насилие.



Подробнее об этой проблеме и возможностях ее решения читайте на сайте «Аргументов недели» в статье Валерии Шавельевой «Бьет – значит любит: почему домашнее насилие в России стало нормой»





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