Бьет – значит любит: почему домашнее насилие в России стало нормой

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 15:05 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: cоцсети

Недавно МВД и Минюст прорабатывали вопрос об ужесточении наказаний по статье, применяемой при домашнем насилии. Запрос общества есть, тем не менее наказание для домашних тиранов осталось прежним. Более того, в этом году побои еще и перестали быть причиной лишения свободы. При этом мужья и жены продолжают колотить своих партнеров, травить их, тиранить и насиловать, а те… терпят. Пока не дойдет до поножовщины в целях самообороны во время очередного скандала. Но это уже издержки. Дело ведь семейное, да?

Домашнее, семейное или партнерское насилие в нашей стране в последние несколько лет привлекает к себе все больше внимания. Вот только пока активисты борются за ужесточение наказаний за такие преступления и пытаются помочь жертвам, тысячи из них все также живут в страхе за свою жизнь.

Домашнее насилие – это жестокое обращение одного партнера с другим, носящее регулярный характер. В его основе лежит власть и контроль одного члена семьи над другим. При этом в начале отношений тираны или абьюзеры – шелковые, они входят в доверие, а потом показывают истинное лицо: жестоко обращаются, манипулируют, критикуют, унижают и ограничивают свободу.

Также насилие различается в зависимости от гендера. Мужское насилие чаще всего физическое, эмоциональное и сексуальное. Женское – экономическое и психологическое. Так жена контролирует все траты в семье или унижает мужа из-за низкой зарплаты, а мужчина «выплескивает эмоции», воспитывает и показывает главенство кулаком. Но несмотря на то, что тиранами могут быть люди обоих полов, чаще всего страдают от насилия женщины.

75% российских женщин пострадали от насилия в семье; 79% женщин, осужденных за убийство в России, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие; 83% женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров;

«Важно знать систему «красных флажков», которые говорят о рисках насилия в отношениях, – говорит эксперт по проблеме насилия и руководительница волонтерского проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасия БАБИЧЕВА. – Это, например, газлайтинг со стороны партнера: обесценивание переживаний и эмоций, манипуляции, призванные заставить другого сомневаться в своей нормальности и адекватности. Сюда же относится одностороннее ускорение отношений, ревность, стремление контролировать поведение, внешний вид, контакты; ограничение связей партнера с родными и друзьями, частые унижения, оскорбления, отказ принимать ответственность в конфликтных ситуациях, вечный поиск виноватого. При этом виноватым может быть партнер, бывшие, правительство, мировой заговор и так далее. Часто можно увидеть у потенциального тирана деструктивное поведение на волне эмоций. В гневе он может сломать вещь, пнуть животное, наорать на человека, причинить вред самому себе. Обратить внимание нужно и на гневливость, обидчивость, недовольство всем вокруг, мелкие формы физического насилия: схватил за руку, за волосы, дал пощечину, сжал, толкнул, плюнул».

Все вышеперечисленное – способ агрессора подтвердить свою силу и состоятельность. И вытекает все снова из детства. Обычно люди, склонные к насилию, растут в среде, в которой нет места эмпатии, где сила – главный приоритет, показатель того, что человек лучше других. Наблюдая все это, ребенок становится потенциальным насильником тоже. А когда вырастает, уже не понимает равенства и не признает его.

Часто будущие тираны переживают жестокое обращение и сами или становятся свидетелями насилия в отношении матери и отца. Так насилие порождает насилие. И в индивидуальном, и в коллективном опыте наличие травмы насилия является прямой предпосылкой для собственного насильственного поведения. ХХ век в истории России – период насильственных опытов, воин, репрессий. Последствия этой коллективной травмы – в том числе домашнее насилие. Также имеют место и другие факторы: злоупотребление алкоголем, низкий уровень образованности, патологическая жестокость.

«Тирания – это следствие нарциссизма личности, – утверждает медицинский и судебный эксперт психолог Олег ДОЛГИЦКИЙ. – Такие люди вместо того, чтобы ориентироваться на достижения других людей вокруг себя, принижают их достоинства, возвышаясь над ними. Обычно в период 3-7 лет у человека начинает формироваться самость, в этот период он преодолевает эгоцентризм и появляется инстанция «я». После этого должна возникнуть инстанция этики и морали, в которой должны быть представлены общечеловеческие ценности и блага. Однако, если в этот период у ребёнка не формировать представления о ценностях, правилах, нормах и порядке, либо если родители делают ребёнком центром всеобщего внимания, полностью подстраиваясь под него, у ребёнка не преодолеваются нарциссические тенденции, оставаясь с ним до конца его жизни. Из таких людей впоследствии и появляются тираны, которые в браке начинают унижать своего партнёра, пытаясь тем самым над ним возвыситься. Так причиной массовости тирании стало разрушение традиционного института семьи и отсутствие появление нового. В этих условиях дети воспитываются как попало и из них вырастают тираны, которые потом мучают своих мужей и жён».

И вот когда тиран уже вырос, ему нужна жертва. Жертвой в паре всегда становится человек, который слабее, который имеет зависимость. Обычно это люди с низкой самооценкой, имеющие гипертрофированное чувство вины. Они оправдывают обидчика, уверены, что не заслуживают другого отношения или стыдятся и боятся «вынести сор из избы». А потом появляется «выученная беспомощность». Когда человек пытается что-то изменить, но ничего не выходит. Тогда у него опускаются руки. Поэтому жертве всегда нужно духовно расти. Психологически взрослый человек не допустит к себе плохого отношения.

И расти надо не только жертвам, но и всему нашему обществу. У нас буквально принято считать такой порядок дел – нормой. Мол, жертва заслужила, сама виновата, были причины. Нет, друзья, реальных причин для систематического насилия нет и не может быть.

«Нормализация насилия – проблема не исключительно российская, – уверена Анастасия Бабичева. – Это проблема любого общества, культура которого принимает и поощряет насилие в той или иной форме. Нормализации насилия способствуют ложные стереотипы. Например, гендерные, традиционное закрепление за женщиной характеристик «пассивная, принимающая, угождающая, хранительница очага», а за мужчиной – «активный, агрессивный, не плачет, добытчик». Ложные стереотипы, закрепленные в языке: «бьет значит любит», «мужчина голова, а женщина шея», «не выноси сор из избы» и так далее. Ложные стереотипы являются тем фундаментом, на котором строятся предпосылки для домашнего насилия. Например, муж может считать оправданным домашнее насилие потому, что жена недостаточно хорошо, на его взгляд, справляется с домашними обязанностями, а он, таким образом, её «поучает» или «наказывает». Кроме того, в русской культуре до сих пор коллективное «мы» считается более значимым, чем индивидуальное «я». В связи с этим отсутствует понятие личных границ и их неприкосновенности, ценности, а это прямая предпосылка для домашнего насилия».

Так жертвы и попадают в самую настоящую зависимость: ищут проблему в себе, получают уверенность в том, что нужно вести себя «правильно» и тогда все будет хорошо. Это типичная психологическая защита жертвы. Но чтобы ее сломать нужны осознанность и понимание того, что это не норма, того, что пострадавшей можно помочь.

«Во-первых, если человек уже стал жертвой домашнего насилия, то он должен поделиться хотя бы с одним человеком, – отмечает женский психолог Яна ВАЛОВАЯ. – Будет ли это кто-то из родных или из специальных служб не так важно. Главное – не держать это в себе. Найти поддержку и осознать, что есть люди готовые помочь. Во-вторых, чтобы уйти от тирана в Росси есть много поддерживающих организаций. Чем именно они могут помочь? Если вы находитесь в психологической зависимости, то там есть психологи, которые проведут терапию. Они обеспечивают безопасность, конфиденциальность и любую другую поддержку».

Если вы знаете, что кто-то из ваших знакомых подвергается домашнему насилию – не спускайте это на тормозах. Поговорите с жертвой по душам, но ни в коем случае не критикуйте, не советуйте резких разрывов – выход из абьюзивных отношений всегда травматичен. Более того, статистика утверждает: наибольшее количество ссор с применением силы происходит именно в момент резкого разрыва. Поэтому действовать надо не импульсивно, а по хорошо продуманному плану. И помогут его составить те же самые кризисные центры.

Советы об обращениях в полицию тоже состоятельными являются редко. 56% заявлений о домашнем насилии регистрируются — остальные «теряются» на разных этапах. Часто можно столкнуться и с тем, что полицейским на подобные ситуации просто все равно. Даже приехав на вызов по жалобам соседей, если пара все отрицает, они чаще всего просто уезжают. Потому что тоже считают, что это «дело семейное, сами пусть разбираются». А все опять же потому, что побои в семьях абсолютно декриминализованы.

«С 2017 года побои в семье, если они совершаются впервые, рассматриваются как административное правонарушение, – говорит кандидат юридических наук и доцент кафедры права и государства РУДН Руслан АЛЛАЛЫЕВ. – В настоящий момент за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, грозит штраф 30 тыс. руб., арест на 15 суток или обязательные работы на срок до 120 часов. Повторный случай насилия является уже уголовным преступлением. Тут также можно отделаться штрафом, но появляется судимость. С момента декриминализации прошло уже больше четырех лет и за это время были получены смешанные результаты. С одной стороны, количество административных дел данной категории выросло, потому что порядок работы по КоАПу не позволяет жертве «примириться» с обидчиком и забрать заявление. С другой стороны, хотя суды и стали чаще принимать решения, связанные с изоляцией нарушителя, парадоксальной остается ситуация, когда за совершение побоев нужно уплатить штраф, ведь деньги на оплату будут взяты из «бюджета семьи». Неудивительно, что такой подход во многом остается сдерживающим фактором от обращений в правоохранительные органы за защитой своих прав. Нужно заметить, что процессы декриминализации составов преступлений часто представляются как прогрессивные и отвечающие изменениям в общественных отношениях, однако в реальности они носят, как правило, сугубо экономические основания: штрафы пополняют государственный бюджет, в то время как содержание заключенных является внушительной статьей расходов».

Потому-то и так важно снимать табу с темы домашнего насилия и объяснять обществу, каковы масштабы проблемы и почему это не норма.

Сейчас в 89 государствах мира есть законодательные положения, направленные на борьбу с насилием в семьях, в некоторых странах принимаются комплексные законы о насилии в отношении женщин, предусматривающие целый ряд видов правовой защиты. Но снова не у нас.

Нам нужны законы, которые регулируют все, что касается домашнего насилия, нужно просвещение, нужна борьба с мыслью «моя жена, хочу люблю, хочу убью». Если мы будем реагировать, даже когда дело не касается нас, мы сможем спасти чью-то жизнь. А еще избежим того, что когда-нибудь домашнее насилие коснется нас или наших детей.

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