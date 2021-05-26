Аргументы Недели Общество 13+

Граждане России могут получить компенсацию от курящих соседей

, 17:55

Граждане России могут получить компенсацию от курящих соседей
курение, фото: pixabay.com

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что россияне вправе потребовать компенсации за причиненный вред от соседей, которые курят. Об этом он рассказал на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

Право на защиту от воздействия табачного дыма является одной из основ экологического благополучия жителей страны, отметил Лебедев. "Нарушение этого права в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин

Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, о которых глава государства говорил в послании Федеральному собранию. С 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума на детей в регионе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью