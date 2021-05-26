Граждане России могут получить компенсацию от курящих соседей
26 мая 2021, 17:55
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что россияне вправе потребовать компенсации за причиненный вред от соседей, которые курят. Об этом он рассказал на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.
Право на защиту от воздействия табачного дыма является одной из основ экологического благополучия жителей страны, отметил Лебедев. "Нарушение этого права в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред".
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.