Граждане России могут получить компенсацию от курящих соседей

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26 мая 2021, 17:55

курение, фото: pixabay.com

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что россияне вправе потребовать компенсации за причиненный вред от соседей, которые курят. Об этом он рассказал на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

Право на защиту от воздействия табачного дыма является одной из основ экологического благополучия жителей страны, отметил Лебедев. "Нарушение этого права в жилых помещениях влечет обязанность компенсировать моральный вред".

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